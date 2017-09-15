Еще 47 жительниц Башкирии получили медали «Материнская слава»
УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Правительстве Башкирии вручили медали «Материнская слава» 47 жительницам республики. Церемонию провел заместитель
УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Правительстве Башкирии вручили медали «Материнская слава» 47 жительницам республики. Церемонию провел заместитель
Поздравляя многодетных женщин,
В Башкирии медаль «Материнская слава» вручается с 1998 года. С момента учреждения награды ее обладательницами стали более 7 тысяч женщин. Государственная награда присуждается многодетным матерям, ответственно воспитывающим пятерых и более детей.