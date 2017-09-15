Еще 47 жительниц Башкирии получили медали «Материнская слава»

Поздравляя многодетных женщин, вице-премьер сообщил, что на рассмотрение главы республики внесены предложения по поддержке многодетных семей. «Предложили увеличить дотации и субсидии, которые выделяются на региональном уровне. Надеюсь, в ближайшее время финансовый блок рассмотрит документ, и он будет утвержден. Это будет небольшое дополнение в воспитании детей. Мы вам очень благодарны», — сказал Салават Сагитов.