Зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна

В апреле 2017 года Cassini, находившийся на орбите Сатурна с 2004 года, приступил к финальной части своей исследовательской миссии — пролету между Сатурном и его кольцами, чего ранее не делал ни один аппарат, созданный руками человека. Тогда предполагалось, что, совершив 22 таких пролета, Cassini полностью исчерпает свой запас топлива, после чего будет направлен в плотные слои атмосферы Сатурна.



Зонд Cassini был сконструирован и запущен Лабораторией реактивного движения — научно-исследовательским центром NASA, однако в реализации многолетнего проекта принимают участие также Европейское космическое агентство и Итальянское космическое агентство. Всего семнадцать стран внесли свой вклад в исследовательскую миссию, а в обработке данных, поступающих с Cassini, участвуют более чем 250 ученых по всему миру.