Зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна

Межпланетный зонд Cassini, стартовавший с Земли в октябре 1997 года и в 2004 году достигший Сатурна, завершил свою миссию, сгорев в атмосфере газового гиганта, сообщает NASA.
«Спасибо, Cassini, и прощай», — заявил на проходящей в NASA церемонии один из ученых, работавших над миссией.
В NASA пояснили, что на Земле будут получать сигналы Cassini в течение 83 минут после гибели космического аппарата. По истечении этого срока NASA объявило, что передача сигналов прервалась.
Ученые рассчитывают, что перед гибелью Cassini успел передать данные, которые позволят ученым лучше понять строение атмосферы Сатурна.
В апреле 2017 года Cassini, находившийся на орбите Сатурна с 2004 года, приступил к финальной части своей исследовательской миссии — пролету между Сатурном и его кольцами, чего ранее не делал ни один аппарат, созданный руками человека. Тогда предполагалось, что, совершив 22 таких пролета, Cassini полностью исчерпает свой запас топлива, после чего будет направлен в плотные слои атмосферы Сатурна.
Зонд Cassini был сконструирован и запущен Лабораторией реактивного движения — научно-исследовательским центром NASA, однако в реализации многолетнего проекта принимают участие также Европейское космическое агентство и Итальянское космическое агентство. Всего семнадцать стран внесли свой вклад в исследовательскую миссию, а в обработке данных, поступающих с Cassini, участвуют более чем 250 ученых по всему миру.