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14:47 (мск), источник: ИА Башинформ

Что грозит водителям за не сданное водительское удостоверение

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Уфимская дорожная полиция просит лишенных прав водителей сдать удостоверение.

«Лишенцы» должны самостоятельно отнести документ в автоинспекцию в течение трех дней с выхода решения суда. Срок лишения начинает отсчитываться с момента сдачи прав", — напомнили в ОГИБДД по Уфе.

В случае, если водитель не сдал удостоверение и продолжает управлять автотранспортом, ему грозит дополнительный штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Лишением прав водители наказываются за целый ряд правонарушений. Это управление транспортом в нетрезвом состоянии (и отказ от прохождения медэкспертизы), за отсутствие регзнаков и использование поддельных, за неправильное и неправомочное использование световых приборов, превышение скорости на 60 км/ч и больше, выезд на встречную полосу.

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