Что грозит водителям за не сданное водительское удостоверение

«Лишенцы» должны самостоятельно отнести документ в автоинспекцию в течение трех дней с выхода решения суда. Срок лишения начинает отсчитываться с момента сдачи прав", — напомнили в ОГИБДД по Уфе.

В случае, если водитель не сдал удостоверение и продолжает управлять автотранспортом, ему грозит дополнительный штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.