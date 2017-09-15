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15:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жители Острогожского района пожаловались на нашествие диких лис

Животных заметили также в черте города — на улицах Освобождения, Привокзальной, в районе Сенного переулка. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил охотовед Острогожского районного общества охотников и рыболовов Виктор Дьячков в четверг, 14 сентября.

Лисицы также поселились в земляных валах за мясокомбинатом.

— Лисы приходили и раньше, но кур не трогали. В этом году беда. Приходят даже днем. В августе лисица утащила у меня девять кур. Через несколько дней — еще восемь. В третий раз пришла с выводком. Потери немаленькие — за 20 дней утащили 20 двадцать кур, — рассказала жительница улицы Привокзальной Надежда Семенова.

Женщина рассказала, что сосед видел, как лисица залазила на дерево и перепрыгивала через забор. После этого он поставил ловушку. В качестве приманки женщина «пожертвовала» пострадавшего от хищницы цыпленка. Однако обмануть зверя не удалось.

— Походила вокруг ловушки, порыла землю и ушла за новой добычей. Видимо, заподозрила, что к ее визиту готовились. Пришлось даже собаку завести, — рассказала Надежда Семенова.

Охотовед Виктор Дьячков пояснил:

— Виноваты сами люди — разбрасывают мусор, в ярах организовали свалки, а в лесу найти пропитание сложно. Зверь, чтобы не умереть с голода, приходит к мусоркам и курятникам. Много лис развелось еще из-за того, что в 2016 году с октября по декабрь запретили охоту на лис из-за очага африканской чумы свиней. Возможно, поля плохо обработали от мышей. В этом году мы разложили 16 тыс. доз вакцин и уже направили обращение в областной департамент природных ресурсов и экологии о выдаче разрешения на отстрел рыжей лисицы для регулирования ее численности.

Житель села Коротояк Владимир Масалыкин помогает животным, которые попали в беду. Среди них оказалась и лиса.

— Ко мне она попала совсем малышкой. Местные жители нашли ее в заброшенном доме под полами и принесли мне, — рассказал Владимир Николаевич. Я ее выкормил козьим молоком. Недавно ехал по селу и встретил еще пять лисиц.

Руководитель Острогожской районной станции по борьбе с болезнями животных Эльдар Меджитов рассказал, что в дикой фауне красная лисица является основным переносчиком бешенства.

— Осенью лисы приходят часто приходят в села и города. На октябрь и ноябрь выпадают вспышки бешенства. Заразиться могут как домашние животные, так и человек. Для этого достаточно одной небольшой царапины. Мы разложили 21,2 тыс. доз вакцин против бешенства для диких животных. У меня в практике были случаи, когда лисица нападала на человека. Была история, когда жители района нашли лисенка в лесу. Забрали его домой, а потом обратились к нам с просьбой его провакцинировать. Такого делать ни в коем случае нельзя. Животное может оказаться бешеным.

Врач-рабиолог Острогожской районной больницы Сергей Чужков рассказал о том, что делать, если человека укусило бешеное животное:

— Нужно промыть место укуса водой с мылом и немедленно обратиться в поликлинику или приемное отделение больницы за консультацией врача рабиолога. Нельзя прижимать раны или накладывать швы. Врачу нужно описать поведение животного и обстоятельства укуса, был ли укус спровоцирован. Врач-рабиолог назначит курс прививок. Вам введут вакцину и отпустят домой. Курс от трех до шести уколов. Их количество зависит от места укуса и от того, прививался ли ранее человек, сколько времени прошло с момента вакцинации против бешенства. Также помните, что за поведением инфицированного животного надо проследить.

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