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18:39 (мск), источник: ТАСС

ООН: из-за войн и климата число голодающих в мире выросло впервые за 10 лет

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2016 году число голодающих достигло 815 млн человек, что составляет 11% населения планеты.

Источник: AP 2017

РИМ, 15 сентября. /ТАСС/. Число голодающих в мире в 2016 году достигло 815 млн человек, что составляет 11% населения планеты. Как отмечается в обнародованном в пятницу Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) новом издании ежегодного доклада по мировой продовольственной безопасности и питанию, впервые за 10 лет после поступательного снижения числа людей, затронутых голодом, наблюдается его рост.

По данным доклада «Положение дел с продовольственной безопасностью и питанием в мире», в 2016 году число голодающих увеличилось на 38 миллионов (776,7 млн в 2015 году).

Вооруженные конфликты, а также усугубление природных катаклизмов, вызванных изменением климата, выделяются в докладе как основные факторы, способствующие распространению голода и многочисленных форм неполноценного питания.

Более половины голодающих на планете — 489 млн — проживают в странах, затронутых войнами. В условиях конфликта, осложняемого политической и экологической нестабильностью, распространение голода на 11−18 процентных пунктов выше, чем в других районах. Люди, проживающие в странах, пострадавших от затяжных кризисов, почти в 2,5 раза чаще подвергаются риску голода, чем люди, проживающие в других регионах, указывается в докладе.

Голод в цифрах

Наибольшее число голодающих (520 млн) живут в Азии и составляют 11,7% населения региона. Число голодающих в африканских странах ниже — 243 млн, но это составляет 20% от общего населения континента. В докладе излагаются другие тревожные данные. Так, 155 млн детей в возрасте до 5 лет отстают в росте, 52 млн детей в возрасте до 5 лет страдают от истощения.

Примечательно, что число взрослых, страдающих ожирением, превышает число голодающих, - 641 млн, что составляет 13% всего взрослого населения на планете.

Совместный доклад ФАО, Международного фонда сельскохозяйственного развития и Всемирной продовольственной программы, в составлении которого впервые приняли участие Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения, представляет собой глобальную оценку ООН уровня продовольственной безопасности и питания, проведенной после принятия повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Целью этой программы является искоренение голода и всех форм неполноценного питания к 2030 году, что называется одним из главных приоритетов международной политики.

«Увеличение числа голодающих впервые за 10 лет — тревожный звонок, который мы не можем игнорировать. К 2030 году мы не сможем положить конец голоду и всем формам неполноценного питания, если не будем бороться со всеми факторами, подрывающими продовольственную безопасность», — заявили главы международных агентств ООН.

Причины бедности и социального неравенства
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18:57 (мск)© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
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Шура Бедламов
а голодающие разве не подались в европу к светочам демократии, жаль через океан сложнее, а то бы все наелись...дядя сорос накормил бы
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