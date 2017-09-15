В Башкирии вернут бесплатное питание в ПТУ — Минобр РБ

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России», об этом говорилось на круглом столе «Социально-экономическое развитие Зауралья» в рамках зонального семинара с секретарями первичных отделений партии. Мероприятие состоялось 15 сентября в Абзелиловском районе.

Замминистра образования республики Гузель Ахметшина пояснила, что раньше обучающиеся в профучилищах получали питание бесплатно, но по новому законодательству эти учебные заведения стали одной из ступеней среднего профобразования, и эта льгота ушла. «Руководство республики проработало этот вопрос. Поручение главы Башкортостана уже есть, Министерство образования работает над этим, подготовлен проект постановления о том, чтобы все-таки вернуть питание обучающимся», — сказала Гузель Ахметшина. Льгота вступит в силу с 2018 финансового года.