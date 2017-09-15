В Башкирии вернут бесплатное питание в ПТУ — Минобр РБ
УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Бесплатное питание для учеников профессиональных училищ вернут в республике с 2018 года.
УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Бесплатное питание для учеников профессиональных училищ вернут в республике с 2018 года.
Как сообщили в
Замминистра образования республики Гузель Ахметшина пояснила, что раньше обучающиеся в профучилищах получали питание бесплатно, но по новому законодательству эти учебные заведения стали одной из ступеней среднего профобразования, и эта льгота ушла. «Руководство республики проработало этот вопрос. Поручение главы Башкортостана уже есть, Министерство образования работает над этим, подготовлен проект постановления о том, чтобы