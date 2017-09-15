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15:03 (мск), источник: АиФ Казань

Рейсы из Казани в Ригу будут выполняться до конца января 2018 года

Полеты выполняются два раза в неделю: из Казани по понедельникам и четвергам, из Риги — по средам и воскресеньям.

Источник: Аргументы и факты

Авиакомпания airBaltic будет выполнять рейсы из Казани в Ригу зимой с 14 декабря 2017 по 25 января 2018 года.

Самолет из столицы РТ вылетает по понедельникам и четвергам, обратно — по средам и вторникам. Билеты уже есть в продаже.

Напомним, билеты в продаже появились 26 апреля.

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