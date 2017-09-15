Рейсы из Казани в Ригу будут выполняться до конца января 2018 года
Полеты выполняются два раза в неделю: из Казани по понедельникам и четвергам, из Риги — по средам и воскресеньям.
Полеты выполняются два раза в неделю: из Казани по понедельникам и четвергам, из Риги — по средам и воскресеньям.
Авиакомпания airBaltic будет выполнять рейсы из Казани в Ригу зимой с 14 декабря 2017 по 25 января 2018 года.
Самолет из столицы РТ вылетает по понедельникам и четвергам, обратно — по средам и вторникам. Билеты уже есть в продаже.
Напомним, билеты в продаже появились 26 апреля.