Рейсы из Казани в Ригу будут выполняться до конца января 2018 года

Рейсы из Казани в Ригу будут выполняться до конца января 2018 года

Полеты выполняются два раза в неделю: из Казани по понедельникам и четвергам, из Риги — по средам и воскресеньям.