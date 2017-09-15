Береговую линию Никитского ботанического сада защитят от штормов

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба организации. Эксперты также пришли к выводу, что стоимость объекта капитального строительства определена достоверно.

«Рассмотренная Главгосэкспертизой России проектная документация включает решения по реконструкции берегозащитных гидротехнических сооружений на участке ботанического сада между мысами Монтодор и Мартьян в поселке городского типа Массандра, входящего в городской округ Ялта. Протяженность берегоукрепления составит 293 метра. Площадь земельного участка в границах проектирования — 5058 кв м», — говорится в сообщении.

В Главгосэкспертизе уточнили, что во время работ демонтируют и реконструируют буны, возведут пляжеудерживающий «мыс», обустроят лестницу на пляж и съезд в межбунном отсеке.