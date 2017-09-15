Береговую линию Никитского ботанического сада защитят от штормов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости (Крым). Главгосэкспертиза России согласовала проект берегоукрепления Никитского ботанического сада в Массандре и природного заповедника «Мыс Мартьян».
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости (Крым). Главгосэкспертиза России согласовала проект берегоукрепления Никитского ботанического сада в Массандре и природного заповедника «Мыс Мартьян».
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«Рассмотренная Главгосэкспертизой России проектная документация включает решения по реконструкции берегозащитных гидротехнических сооружений на участке ботанического сада между мысами Монтодор и Мартьян в поселке городского типа Массандра, входящего в городской округ Ялта. Протяженность берегоукрепления составит 293 метра. Площадь земельного участка в границах проектирования — 5058 кв м», — говорится в сообщении.
В Главгосэкспертизе уточнили, что во время работ демонтируют и реконструируют буны, возведут пляжеудерживающий «мыс», обустроят лестницу на пляж и съезд в межбунном отсеке.
Также запланировано возведение проницаемых искусственных рифов и расширение узкой полосы перед берегозащитными сооружениями до полноценного галечного пляжа. Его площадь составит 0,43 га. В ведомстве пояснили, что за счет проницаемых волноломов пляж получит бухтообразную форму, при этом он будет защищен от штормовых размывов и эффективно закреплен с помощью бетонных бун и проницаемых