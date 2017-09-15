В Калининграде нашли фундаменты кенигсбергской гончарной фабрики
В центре Калининграда во время археологических раскопок обнаружили фундаменты крупного гончарного производства XVII века.
В центре Калининграда во время археологических раскопок обнаружили фундаменты крупного гончарного производства XVII века.
Раскопки на берегу Нижнего озера (бывший Шлосстайх — Замковый пруд), на месте будущего строительства многоэтажного жилого дома, ведет специализированная
— Достоверно определено, что один из фундаментов — это остатки известного кенигсбергского кинотеатра «Урания», — пояснил Дмитрий Говердовский. — Обнаружены также остатки большой гончарной мастерской, предварительно датируемые XVII веком. Тогда эта территория еще не была городом, такое огнеопасное производство выносили за городские стены, чтобы избежать пожаров.
Помимо кирпичной кладки, археологи нашли в раскопе множество самых разнообразных керамических изделий, производившихся на фабрике. Историческую ценность находок специалисты определят после завершения раскопок. А конца им пока не видно — работы здесь будут вестись минимум до конца года, ведь в этих местах плотной городской застройки культурные слои очень насыщенны.