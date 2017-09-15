В Калининграде нашли фундаменты кенигсбергской гончарной фабрики

Источник: РИА "Новости"

Раскопки на берегу Нижнего озера (бывший Шлосстайх — Замковый пруд), на месте будущего строительства многоэтажного жилого дома, ведет специализированная научно-производственная организация. Как рассказал «РГ» руководитель работ Дмитрий Говердовский, на раскопе есть культурные слои XVII—XVIII вв. еков и более поздние фундаменты конца XIX — первой трети XX веков.

— Достоверно определено, что один из фундаментов — это остатки известного кенигсбергского кинотеатра «Урания», — пояснил Дмитрий Говердовский. — Обнаружены также остатки большой гончарной мастерской, предварительно датируемые XVII веком. Тогда эта территория еще не была городом, такое огнеопасное производство выносили за городские стены, чтобы избежать пожаров.