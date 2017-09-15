Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: появилась реакция Совета Европы на отказ России платить
Названа главная причина смерти во время секса
В ДНР высказались о гуманитарной помощи от России
В ЛНР отреагировали на отказ от гуманитарной поддержки Донбасса
Мнение: почему ядерная КНДР опасна и для Запада, и для России
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
СМИ: Муж Бледанс о разводе: Между нами всегда был другой человек
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
На Украине собираются штурмовать резиденцию Порошенко – СМИ
СМИ: США в страхе перед космическим Перл-Харбором
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
В Киеве готовятся отстранить Порошенко: СМИ об импичменте
США потерпели "эпический провал" в Сирии - СМИ
В ДНР высказались о гуманитарной помощи от России
«Я президент мира»: Порошенко на встрече в Киеве
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
10Apple показала новые iPhone
15:00 (мск), источник: "Российская газета"

В Калининграде нашли фундаменты кенигсбергской гончарной фабрики

В центре Калининграда во время археологических раскопок обнаружили фундаменты крупного гончарного производства XVII века.

Источник: РИА "Новости"

Раскопки на берегу Нижнего озера (бывший Шлосстайх — Замковый пруд), на месте будущего строительства многоэтажного жилого дома, ведет специализированная научно-производственная организация. Как рассказал «РГ» руководитель работ Дмитрий Говердовский, на раскопе есть культурные слои XVII—XVIII вв.еков и более поздние фундаменты конца XIX — первой трети XX веков.

— Достоверно определено, что один из фундаментов — это остатки известного кенигсбергского кинотеатра «Урания», — пояснил Дмитрий Говердовский. — Обнаружены также остатки большой гончарной мастерской, предварительно датируемые XVII веком. Тогда эта территория еще не была городом, такое огнеопасное производство выносили за городские стены, чтобы избежать пожаров.

Помимо кирпичной кладки, археологи нашли в раскопе множество самых разнообразных керамических изделий, производившихся на фабрике. Историческую ценность находок специалисты определят после завершения раскопок. А конца им пока не видно — работы здесь будут вестись минимум до конца года, ведь в этих местах плотной городской застройки культурные слои очень насыщенны.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
NASA получило последний сигнал и объявило об уничтожении "Кассини"
Скотленд-Ярд объявил взрыв в лондонском метро терактом
Ущерб от анонимных звонков о минировании оценили в 1 млрд рублей
В России могут ввести налог для eBay и AliExpress
Кремль опроверг решение прекратить гуманитарную помощь Донбассу
В Госдуме предложили сократить депутатам рабочий день в пятницу
ЦБ снизил ключевую ставку четвертый раз за год
Зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна
Спорт
Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь