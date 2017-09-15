Какой будет погода в выходные дни в Казахстане
В выходные дни в Казахстане ожидается теплая погода, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В выходные дни в Казахстане ожидается теплая погода, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Как уточняется,
«В западной половине республики уже в прошедшие сутки температура была выше климатической нормы, а дневная температура повышалась до плюс 27−32 градусов. В ближайшие двое суток повышение температуры ожидается и на остальной территории Казахстана», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в понедельник на крайнем севере и