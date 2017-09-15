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15:28 (мск), источник: Tengrinews

Какой будет погода в выходные дни в Казахстане

В выходные дни в Казахстане ожидается теплая погода, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Источник: Tengrinews

Как уточняется, 16−18 сентября 2017 года погоду в Казахстане будет определять антициклон, с которым ожидаются погода без осадков и повышение температуры воздуха.

«В западной половине республики уже в прошедшие сутки температура была выше климатической нормы, а дневная температура повышалась до плюс 27−32 градусов. В ближайшие двое суток повышение температуры ожидается и на остальной территории Казахстана», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в понедельник на крайнем севере и северо-востоке с прохождением атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди.

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