Какой будет погода в выходные дни в Казахстане

Источник: Tengrinews

Как уточняется, 16−18 сентября 2017 года погоду в Казахстане будет определять антициклон, с которым ожидаются погода без осадков и повышение температуры воздуха.

«В западной половине республики уже в прошедшие сутки температура была выше климатической нормы, а дневная температура повышалась до плюс 27−32 градусов. В ближайшие двое суток повышение температуры ожидается и на остальной территории Казахстана», — говорится в сообщении.