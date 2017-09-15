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16:32 (мск), источник: Ридус

Назван самый смертоносный вирус на Земле

И это не СПИД, малярия или вирус Зика.

Источник: AP 2017

Главным вирусом — «убийцей» людей является гепатит. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные о различных инфекциях за последние 40 лет в 147 странах мира.

Результаты исследования ВОЗ и других служб ООН опубликованы в журнале Lancet.

Согласно им, в среднем на долю инфекций приходится примерно 19,4% смертей и с годами этот показатель только растет.

Лидером признан вирусный гепатит, от которого за последнее время умерли примерно 1,34 миллиона человек.
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Смерть наступала не только от этой инфекции, но и от ее негативных последствий — цирроза и рака печени, а также прочих осложнений, отмечает издание.

На втором месте — туберкулез, унесший жизни 1,2 миллиона человек, на третьем — ВИЧ, убивший примерно миллион человек. Еще 719 тысяч человек стали жертвами малярии.

А вот «раскрученный» вирус Зика оказался не таким опасным — в 2015 году от него умерли двое, в 2016-м — 19 человек.

При этом, в отличие от ВИЧ, туберкулеза и малярии, число смертей от гепатита за последние годы не уменьшилось, а выросло на 22%, подчеркивают исследователи.

В числе причин — дороговизна существующих препаратов от гепатита, недостаточное финансирование в разработку новых лекарств, а также незнание большинства зараженных о наличии у них вируса. По оценкам ученых, лишь 5% жителей развитых и развивающихся стран знает о своем диагнозе и проходит лечение в стационаре.

Подобный печальный ход событий связан с тем, что борьба с гепатитом никогда не входила в политические приоритеты всех ведущих стран мира и что не существует каких-то глобальных систем для финансирования подобных проектов
Чарльз Гор
президент Всемирного альянса по борьбе с гепатитом

И последнее, вышеназванные цифры — приблизительные, ведь качественную статистику в ВОЗ предоставляют лишь 25 стран (Россия в их числе). Так, что на деле число жертв гепатита, ВИЧ и других и прочих болезней может быть заметно большим.

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