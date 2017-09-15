В Перми на улице Якутской увидели лосенка

14 сентября днем молодой лось пытался перейти дорогу с оживленным движением на ул. Якутской. Происходящее заснял очевидец, который ехал мимо. В итоге он смог отправить лося обратно в лес, напугав громким голосом.



— Я его встретил на улице Якутской на участке от Северного кладбища в сторону города. Он пытался перейти дорогу и стоял посередине проезжей части. Медленно подъехал к нему, он начал уходить к обочине и некоторое время шёл, пока я не поравнялся с ним и не крикнул, чтобы он убежал, — рассказал о своей встрече с лосенком пермяк Андрей.