В Перми на улице Якутской увидели лосенка
Животное пыталось перейти дорогу и стояло на середине проезжей части, которая оборудована разделительным барьером. Водитель спугнул лосенка, чтобы тот ушел подальше от опасности обратно в лес.
Животное пыталось перейти дорогу и стояло на середине проезжей части, которая оборудована разделительным барьером. Водитель спугнул лосенка, чтобы тот ушел подальше от опасности обратно в лес.
14 сентября днем молодой лось пытался перейти дорогу с оживленным движением на ул. Якутской. Происходящее заснял очевидец, который ехал мимо. В итоге он смог отправить лося обратно в лес, напугав громким голосом.
— Я его встретил на улице Якутской на участке от Северного кладбища в сторону города. Он пытался перейти дорогу и стоял посередине проезжей части. Медленно подъехал к нему, он начал уходить к обочине и некоторое время шёл, пока я не поравнялся с ним и не крикнул, чтобы он убежал, — рассказал о своей встрече с лосенком пермяк Андрей.
Напомним, в ночь на 4 мая 2017 года на кольцевой развязке улиц Ветлужской и Светлогорской водитель сбил выбежавшего на дорогу лосенка. Животное пострадало, ему пытались помочь зоозащитники, но в итоге лосенка пришлось усыпить.