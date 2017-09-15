В Башкирии «сафаровский стрелок» пойдет под суд

Напомним, в июле этого года пьяный гражданин устроил стрельбу по мишеням во дворе своего дома. Затем он начал стрелять по детям, игравшим на улице. Пули задели трех девочек в возрасте 6, 8 и 11 лет. Старшая из них получила травму предплечья, которая квалифицируется как легкий вред здоровью. Когда прибывшие на место происшествия полицейские пригласили злоумышленника для опроса, он спрятался под своей автомашиной, а затем ударил и оскорбил одного из них.