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15:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии «сафаровский стрелок» пойдет под суд

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Чишминском районе завершилось следствие по делу 48-летнего местного жителя, стрелявшего из пневматического ружья по детям в с. Сафарово. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд.

Напомним, в июле этого года пьяный гражданин устроил стрельбу по мишеням во дворе своего дома. Затем он начал стрелять по детям, игравшим на улице. Пули задели трех девочек в возрасте 6, 8 и 11 лет. Старшая из них получила травму предплечья, которая квалифицируется как легкий вред здоровью. Когда прибывшие на место происшествия полицейские пригласили злоумышленника для опроса, он спрятался под своей автомашиной, а затем ударил и оскорбил одного из них.

Итого, обвинение предъявлено по трем статьям УК: хулиганство с оружием, причинение вреда здоровью, оскорбление и применение насилия к сотруднику полиции. Санкции за данные преступления включают крупные штрафы, исправительные работы, лишение свободы до 5 лет.

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