Известный писатель Захар Прилепин приехал в Уфу

Сегодня днем он побывал в студии радиостанции «Маяк». В прямом эфире программы «Говорите, мы вас слушаем!» Захар Прилепин рассказал о своем отношении к современной российской культуре, в частности, высказался о ситуации сложившейся вокруг фильма «Матильда». Писатель отметил, что в Башкортостане он впервые, но хорошо знаком с творчеством и биографией башкирского национального героя Салавата Юлаева. Запись программы «Говорите, мы вас слушаем!» с Захаром Прилепиным доступна на сайте gtrk.tv.

Вечером в Башкирской госфилармонии автор нашумевших произведений «Санькя», «Черная обезьяна», «Патологии», «Обитель» встретится со своими читателями и представит им новую книгу «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы».