Синоптики обещают казанцам теплые выходные

(Город Казань KZN.RU, 15 сентября). В Татарстане и его столице сохраняется теплая погода. На предстоящие выходные синоптики не прогнозируют в республике дождей.

В ночь на 16 сентября в Казани ожидается юго-западный, умеренный ветер. Показания термометра будут равняться 13−15 градусов тепла. В Татарстане в ночные часы минимальная температура воздуха составит +10−15 градусов. Днем в столице республики воздух прогреется до 20 градусов тепла, в Татарстане синоптики прогнозируют 22 градуса выше нуля.