Синоптики обещают казанцам теплые выходные
В субботу и воскресенье дождей в Татарстане не ожидается.
В субботу и воскресенье дождей в Татарстане не ожидается.
(Город Казань KZN.RU, 15 сентября). В Татарстане и его столице сохраняется теплая погода. На предстоящие выходные синоптики не прогнозируют в республике дождей.
В ночь на 16 сентября в Казани ожидается
В воскресенье, 17 сентября, теплая погода в республике сохранится. Дождей не ожидается. Ночью температура воздуха составит +7−12 градусов, днем — 16−21 градус тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.