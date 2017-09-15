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15:13 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Синоптики обещают казанцам теплые выходные

В субботу и воскресенье дождей в Татарстане не ожидается.

(Город Казань KZN.RU, 15 сентября). В Татарстане и его столице сохраняется теплая погода. На предстоящие выходные синоптики не прогнозируют в республике дождей.

В ночь на 16 сентября в Казани ожидается юго-западный, умеренный ветер. Показания термометра будут равняться 13−15 градусов тепла. В Татарстане в ночные часы минимальная температура воздуха составит +10−15 градусов. Днем в столице республики воздух прогреется до 20 градусов тепла, в Татарстане синоптики прогнозируют 22 градуса выше нуля.

В воскресенье, 17 сентября, теплая погода в республике сохранится. Дождей не ожидается. Ночью температура воздуха составит +7−12 градусов, днем — 16−21 градус тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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