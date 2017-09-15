В Краснодаре перекроют движение — «подарок» в честь 80-летия края

Краснодар. 15 сентября — Новая Кубань. Краснодарский край с размахом празднует своё 80-летие. В бюджете нашлись средства для того, чтобы украсить столицу флагами и другой атрибутикой. Висит вся эта праздничная «мишура» вдоль дорог, убитых дорог краевой столицы, которые наконец дождались ремонта. Столько лет в краевой казне не находилось денег для замены асфальтного полотна, что теперь одновременно ремонтируют 51 участок. В итоге автомобилистам, часами простаивающим в многокилометровых пробках, только и остается, что любоваться праздничной атрибутикой. Для её монтажа, кстати, использовалась спецтехника, которая занимала дополнительное место на проезжей части. Со стороны это выглядело, практически издевательством.



Уполномоченные ведомства подготовили обширную развлекательную программу в честь 80-летия Краснодарского края: гулянья пройдут в «Баскет-холле», на ул. Красной, на Театральной площади и т. д. Логично, что уставшим от социальных проблем горожанам, нужно предоставить возможность отвлечься и отдохнуть. Но вот подарок, который в очередной раз подготовили чиновники, сложно назвать приятным… В связи с проведением праздничных мероприятий, в Краснодаре ограничат движение.



На выходных перекроют улицы, прилегающие к Театральной площади: Буденного, Красноармейскую. Часть мероприятий пройдет на территории Баскет-холла, поэтому ограничения коснуться и того микрорайона.



О том, как сказывается проведение общественных мероприятий в период ремонта дорог на ситуации в городе, было понятно ещё по итогам минувших выходных. 9 сентября центральные улицы Краснодара перекрывали ради проведения велопробега. В субботний день, когда казалось бы, причин для образования заторовых ситуаций в виде горожан, спешащих на работу, нет, сервис «Яндекс Пробки» сообщал о загруженности в 6 баллов. Центральные улицы отдали в пользование участникам велопробега, объехать было не возможно, потому что на параллельных идет ремонт дорог, а те, которые эта участь не постигла, почему-то были перекрыты «горшками с цветами». Очередной урок оказался не усвоен.



Теперь транспортный коллапс подрядят краснодарцам в честь празднования годовщины со дня основания края. В воскресенье 17 сентября в окрестностях Театральной площади ради праздничных гуляний снова ограничат движение транспорта. Назвать это иначе чем танцами на останках нервной системы автомобилистов — не возможно.