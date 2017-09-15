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15:13 (мск), источник: Вести - Воронеж

На юге Воронежской области задержано более 20 тонн опасного мяса

Будущая колбаса с гнильцой и в сахарных мешках. В Кантемировке полицейские задержали фуру с подозрительным мясом.

Источник: Вести - Воронеж

Грузовик был припаркован в промзоне. Внутри инспекторы Россельхознадзора и областные ветеринары обнаружили коробки и мешки со свининой и говядиной.

Мало того, что упакована продукция странно. Ещё при досмотре выяснилось, тут вперемешку и сырое, и солёное сало, языки, субпродукты, куски мяса. Всего — 21,5 тонна.

Вместо этикеток — надписи от руки маркером, сообщающие, что внутри и вес. Всё явно сомнительного качества — без документов, и значит не понятно, где, когда и кем выпущено. Объяснить откуда груз, водитель отказался. Якобы, кто заполнял холодильную камеру, он даже не видел, потому что в это время спал. Зато сообщил, что доставить мясо должен был в Россошь.

В Россельхознадзоре предполагают, что груз следовал на мелкое частное производство. И, скорее всего, это санкционка с Украины.

Сергей Литвиненко, и.о. начальника отдела Управления Россельхознадзора по Воронежской области:

«Это их стиль перевозки, именно в таких вот мешках, частниками. На вид эта продукция, конечно же, она не соответствовала норме. То есть, уже были следы выделения мясного сока, половина открытых упаковок. На ней были признаки загрязнения землёй, почвенные загрязнения, то есть, топтались, перегружали её каким-то образом».

От подозрительного мяса Россельхознадзор и ветеринары отобрали пробы. По 1,5 килограмма каждого вида продукции. Сейчас их исследуют в областной ветлаборатории. Свинину, прежде всего, на африканскую чуму. Говядину — на сибирскую язву. Случаи заражения этой смертельно опасной болезнью недавно фиксировали на Украине. Если анализы подтвердят наличие вируса или бактерий, Кантемировку ждёт карантин.

Евгений Поляков, начальник отдела Управления ветеринарии Воронежской области:

«По результатам лабораторных исследований будет принято решение о дальнейшем уничтожении данной продукции, это либо переработка на мясокостную муку, либо будет подлежать сжиганию, если будут выявлены какие-то особо опасные заболевания».

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