Улицу Белинского Нижнего Новгорода частично перекрыли бетонными блоками

«Кто ездит по Белинского по направлению к Лядова, имейте в виду, что сегодня в районе остановки “Средной рынок” будет пробка. Один из двух рядов перекрыли бетонными блоками,», — говорится в сообщении.

Администрация города заранее о каких-либо проводимых работах на проезжей части в этом месте не сообщала. «НТА-Приволжье» направило запрос о сроках перекрытия движения и его причинах.