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15:20 (мск), источник: НТА-Приволжье

Улицу Белинского Нижнего Новгорода частично перекрыли бетонными блоками

Как сообщают очевидцы в соцсетях, улица Белинского на подъезде к площади Лядова частично перекрыта.

«Кто ездит по Белинского по направлению к Лядова, имейте в виду, что сегодня в районе остановки “Средной рынок” будет пробка. Один из двух рядов перекрыли бетонными блоками,», — говорится в сообщении.

Администрация города заранее о каких-либо проводимых работах на проезжей части в этом месте не сообщала. «НТА-Приволжье» направило запрос о сроках перекрытия движения и его причинах.

Напомним также, что 15 сентября перекрыто движение по части площади Минина и Пожарского и Георгиевскому съезду в связи с проведением всероссийского фестиваля «Дружба народов».

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