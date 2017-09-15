Улицу Белинского Нижнего Новгорода частично перекрыли бетонными блоками
Как сообщают очевидцы в соцсетях, улица Белинского на подъезде к площади Лядова частично перекрыта.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, улица Белинского на подъезде к площади Лядова частично перекрыта.
«Кто ездит по Белинского по направлению к Лядова, имейте в виду, что сегодня в районе остановки “Средной рынок” будет пробка. Один из двух рядов перекрыли бетонными блоками,», — говорится в сообщении.
Администрация города заранее о
Напомним также, что 15 сентября перекрыто движение по части площади Минина и Пожарского и Георгиевскому съезду в связи с проведением всероссийского фестиваля «Дружба народов».