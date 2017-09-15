Казахстанские медучреждения занимаются незаконной припиской больных

«Вместо “борьбы за пациентов” за счет обеспечения качественных услуг, медучреждения занимаются незаконной припиской больных и объемов выполненных работ, преследуя цель искусственно увеличить финансирование. В последующем эти деньги похищаются. К примеру, в Западно-Казахстанской области разоблачена коррупционная схема многолетнего хищения госсредств, созданная главным врачом противотуберкулезного диспансера Мукашевой», — сказал Талгат Татубаев на заседании Комиссии при Президенте РК по противодействию коррупции.

Последняя, по его утверждению, на протяжении пяти лет приписывала больных туберкулезом, необоснованно увеличивая их число в два-три раза.



«В преступную деятельность она вовлекла своих подчиненных, а также супруга, определив каждому из них конкретные функции. Так, лечащие врачи ежедневно составляли фиктивные истории болезней, медперсонал — фиктивное меню на питание, бухгалтерия занималась списанием несуществующих продуктов путем подделки финансовых документов», — пояснил глава Нацбюро.



При этом денежные средства по подложным договорам поставок перечислялись на счета специально созданных ее супругом лжепредприятий и в последующем обналичивались.



«Всего таким образом преступной группой Мукашевой приписано порядка 50 тыс. несуществующих пациентов здравницы, что позволило ей похитить 47 млн тенге.



Особую тревогу вызывает цинизм, с которым Мукашева скрывала следы своей незаконной деятельности. Намеренно, путем сжигания, уничтожая закупленные лекарства, она лишала возможности на лечение тысячи больных туберкулезом, нуждающихся в этом», — заявил Талгат Татубаев.



По результатам судебного рассмотрения Мукашева была осуждена к 7 годам лишения свободы, а ее супруг — к 4 годам.