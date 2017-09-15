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15:25 (мск), источник: Kazinform

Казахстанские медучреждения занимаются незаконной припиской больных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане медицинские учреждения занимаются незаконной припиской больных и объемов выполненных работ, преследуя цель искусственно увеличить финансирование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя Национального бюро по противодействию коррупции Талгата Татубаева.

«Вместо “борьбы за пациентов” за счет обеспечения качественных услуг, медучреждения занимаются незаконной припиской больных и объемов выполненных работ, преследуя цель искусственно увеличить финансирование. В последующем эти деньги похищаются. К примеру, в Западно-Казахстанской области разоблачена коррупционная схема многолетнего хищения госсредств, созданная главным врачом противотуберкулезного диспансера Мукашевой», — сказал Талгат Татубаев на заседании Комиссии при Президенте РК по противодействию коррупции.

Последняя, по его утверждению, на протяжении пяти лет приписывала больных туберкулезом, необоснованно увеличивая их число в два-три раза.

«В преступную деятельность она вовлекла своих подчиненных, а также супруга, определив каждому из них конкретные функции. Так, лечащие врачи ежедневно составляли фиктивные истории болезней, медперсонал — фиктивное меню на питание, бухгалтерия занималась списанием несуществующих продуктов путем подделки финансовых документов», — пояснил глава Нацбюро.

При этом денежные средства по подложным договорам поставок перечислялись на счета специально созданных ее супругом лжепредприятий и в последующем обналичивались.

«Всего таким образом преступной группой Мукашевой приписано порядка 50 тыс. несуществующих пациентов здравницы, что позволило ей похитить 47 млн тенге.

Особую тревогу вызывает цинизм, с которым Мукашева скрывала следы своей незаконной деятельности. Намеренно, путем сжигания, уничтожая закупленные лекарства, она лишала возможности на лечение тысячи больных туберкулезом, нуждающихся в этом», — заявил Талгат Татубаев.

По результатам судебного рассмотрения Мукашева была осуждена к 7 годам лишения свободы, а ее супруг — к 4 годам.

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