Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
В ДНР высказались о гуманитарной помощи от России
В ЛНР отреагировали на отказ от гуманитарной поддержки Донбасса
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
СМИ: Муж Бледанс о разводе: Между нами всегда был другой человек
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
В Раде заявили о готовящемся штурме резиденции Порошенко
СМИ: США в страхе перед космическим Перл-Харбором
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
В Киеве готовятся отстранить Порошенко: СМИ об импичменте
США потерпели "эпический провал" в Сирии - СМИ
В ДНР высказались о гуманитарной помощи от России
«Я президент мира»: Порошенко на встрече в Киеве
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
10Apple показала новые iPhone
15:24 (мск), источник: Kazinform

Почти 13 тысяч иностранцев обучаются в вузах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На сегодняшний день в Казахстане обучается 12 880 иностранных студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на президента Центра международных программ Жанболата Мелдешова.

Источник: РИА "Новости"

В Центре ставят задачу довести эту цифру до 50 тысяч.

«С этого года мы занимаемся привлечением иностранных студентов в Казахстан. Во всех топовых университетах порядка 50% профессорско-преподавательского состава — иностранцы, и не менее 50% студентов — это иностранные студенты. Это мировой тренд», — сказал он на пресс-конференции.

 Ж. Мелдешов отметил хорошие показатели по количеству иностранных студентов в медицинских университетах в Караганде, Алматы, где учатся по несколько тысяч граждан Индии. В таразском университете им. Дулати обучается 800 туркмен.

Привлекать иностранцев в отечественные вузы планируется и через представительства Центра. На сегодня действуют четыре представительства в России, США, Китае, Германии. Сейчас обсуждается вопрос по открытию представительств в Индии и Узбекистане.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Украденные вандалами буквы в парке 28 панфиловцев восстановят бесплатно
Головкин: Это моя игра и я босс
Скотленд-Ярд объявил взрыв в лондонском метро терактом
Ущерб от анонимных звонков о минировании оценили в 1 млрд рублей
В России могут ввести налог для eBay и AliExpress
Кремль опроверг решение прекратить гуманитарную помощь Донбассу
В Госдуме предложили сократить депутатам рабочий день в пятницу
ЦБ снизил ключевую ставку четвертый раз за год
Зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна
Спорт
Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь