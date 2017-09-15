Почти 13 тысяч иностранцев обучаются в вузах Казахстана

В Центре ставят задачу довести эту цифру до 50 тысяч.



«С этого года мы занимаемся привлечением иностранных студентов в Казахстан. Во всех топовых университетах порядка 50% профессорско-преподавательского состава — иностранцы, и не менее 50% студентов — это иностранные студенты. Это мировой тренд», — сказал он на пресс-конференции.



Ж. Мелдешов отметил хорошие показатели по количеству иностранных студентов в медицинских университетах в Караганде, Алматы, где учатся по несколько тысяч граждан Индии. В таразском университете им. Дулати обучается 800 туркмен.



Привлекать иностранцев в отечественные вузы планируется и через представительства Центра. На сегодня действуют четыре представительства в России, США, Китае, Германии. Сейчас обсуждается вопрос по открытию представительств в Индии и Узбекистане.