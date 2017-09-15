В Челябинске заменят старые светофоры на новые с табло отсчета
На эти цели выделено 144 миллиона рублей.
На эти цели выделено 144 миллиона рублей.
В Челябинске модернизируют светофоры, сообщают в
На установку новых светофоров выделено 144 миллиона рублей. Почти сто светофоров на перекрестках города будут оборудованы табло обратного отсчета.
«Уже несколько лет существуют новые национальные стандарты безопасности, в том числе и по оборудованию перекрестков. Стандарты высокие, требующие больших финансовых вложений. И проект позволяет нам сделать большой шаг вперед», — отмечает заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников.
Еще одним пунктом программы является установка светофоров Т-7. Они на светодиодах, имеют одну светящуюся линзу и работают в «мигающем» режиме. Такие светофоры предназначены для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов. Их устанавливают вблизи школ, детских садов, социальных объектов, а также на участках дорог с малым радиусом поворота, где видимость сильно снижена.