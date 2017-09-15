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15:33 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске заменят старые светофоры на новые с табло отсчета

На эти цели выделено 144 миллиона рублей.

В Челябинске модернизируют светофоры, сообщают в пресс-службе администрации города.

На установку новых светофоров выделено 144 миллиона рублей. Почти сто светофоров на перекрестках города будут оборудованы табло обратного отсчета.

«Уже несколько лет существуют новые национальные стандарты безопасности, в том числе и по оборудованию перекрестков. Стандарты высокие, требующие больших финансовых вложений. И проект позволяет нам сделать большой шаг вперед», — отмечает заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Еще одним пунктом программы является установка светофоров Т-7. Они на светодиодах, имеют одну светящуюся линзу и работают в «мигающем» режиме. Такие светофоры предназначены для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов. Их устанавливают вблизи школ, детских садов, социальных объектов, а также на участках дорог с малым радиусом поворота, где видимость сильно снижена.

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