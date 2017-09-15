Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Муж Бледанс о разводе: Между нами всегда был другой человек - СМИ
Названа главная причина смерти во время секса
«Я президент мира»: Порошенко сделал заявление на встрече в Киеве
Белоруссия получила от России кредит
Опрос показал, что в России женщины чаще мужчин заедают стресс
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
СМИ: Муж Бледанс о разводе: Между нами всегда был другой человек
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
В Раде заявили о готовящемся штурме резиденции Порошенко
СМИ: США в страхе перед космическим Перл-Харбором
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
В Киеве готовятся отстранить Порошенко: СМИ об импичменте
СМИ: США в страхе перед космическим Перл-Харбором
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
10Apple показала новые iPhone
16:09 (мск), источник: РИА Крым

Улицу Толстого в Симферополе в следующем году снова перекопают

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости (Крым). К началу октября текущего года подрядчик закончит работы по ремонту инженерных сетей на улице Толстого в Симферополе, однако полностью транспортную артерию после этого не заасфальтируют.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал заместитель председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Государственного Совета РК Валерий Аксенов.

«Будут заделаны только те участки, которые раскопали недавно. Сейчас заказана проектная документация, и на следующий год на этой улице будет строиться ливневая канализация. Смысла асфальтировать улицу в полном объеме нет», — рассказал Валерий Аксенов.

При этом текущие работы планируют закончить уже к началу следующего месяца.

«Пообещали к 1 октября все работы закончить и заасфальтировать. Я хочу сказать, что ругают подрядчика справедливо, но еще в начале работ сроки затянулись из-за решения технического вопроса по использованию лотков от старой теплотрассы. Они разваливались, но полтора месяца ходили специалисты “Крымтеплокоммунэнерго” и представители МинЖКХ и выясняли, менять ли эти лотки. Техэкспертиза признала их негодными, но все равно процесс затянули», — сообщил Валерий Аксенов.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в апреле этого года на улице Толстого в Симферополе начались работы по замене водопровода и теплотрассы, а также ремонту дорожного покрытия. Эта улица является одной из важнейших дорог, которая позволяет разгрузить город и дает возможность водителям объезжать центр. В связи с ремонтом увеличилось число автомобильных заторов и на самой Толстого, и на соседних улицах.

Сначала был заявлен трехмесячный срок работ, но в первых числах июля в администрации Симферополя сообщили, что ремонтные работы идут с незначительным отставанием и требуют дополнительного вложения средств.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Журналист из Италии: Крым выглядит так, как будто никогда не был Украиной
На границе с Крымом застрелился украинский солдат
Скотленд-Ярд объявил взрыв в лондонском метро терактом
Ущерб от анонимных звонков о минировании оценили в 1 млрд рублей
В России могут ввести налог для eBay и AliExpress
Белоруссия получила от России кредит в $700 млн
В Госдуме предложили сократить депутатам рабочий день в пятницу
ЦБ снизил ключевую ставку четвертый раз за год
Зонд Cassini завершил свою миссию
Спорт
Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь