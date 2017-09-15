Улицу Толстого в Симферополе в следующем году снова перекопают

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал заместитель председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Государственного Совета РК Валерий Аксенов.

«Будут заделаны только те участки, которые раскопали недавно. Сейчас заказана проектная документация, и на следующий год на этой улице будет строиться ливневая канализация. Смысла асфальтировать улицу в полном объеме нет», — рассказал Валерий Аксенов.

При этом текущие работы планируют закончить уже к началу следующего месяца.

«Пообещали к 1 октября все работы закончить и заасфальтировать. Я хочу сказать, что ругают подрядчика справедливо, но еще в начале работ сроки затянулись из-за решения технического вопроса по использованию лотков от старой теплотрассы. Они разваливались, но полтора месяца ходили специалисты “Крымтеплокоммунэнерго” и представители МинЖКХ и выясняли, менять ли эти лотки. Техэкспертиза признала их негодными, но все равно процесс затянули», — сообщил Валерий Аксенов.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в апреле этого года на улице Толстого в Симферополе начались работы по замене водопровода и теплотрассы, а также ремонту дорожного покрытия. Эта улица является одной из важнейших дорог, которая позволяет разгрузить город и дает возможность водителям объезжать центр. В связи с ремонтом увеличилось число автомобильных заторов и на самой Толстого, и на соседних улицах.