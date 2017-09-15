«Пылевые дьяволы» в Мангистау: метеорологи рассказали о причинах их возникновения

Видеоролики с необычным природным явлением активно выкладывают в социальных сетях жители Мангистау, называя их «пылевыми дьяволами». Высота песчаных вихрей может достигать 20 метров в высоту.

«Песчаные вихри возникают в малооблачную жаркую погоду при хорошо прогретой почве. В результате образуются завихрения с резко контрастными холодными течениями воздуха. Течения поднимают с земли пыль и песок. Данное явление локальное и не имеет разрушительной силы», — рассказала Илясова.