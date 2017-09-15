В Казани будут закрыты пр. Ибрагимова и ул. Волгоградская
Это связано с реконструкцией тепловода.
Это связано с реконструкцией тепловода.
(Город Казань KZN.RU, 15 сентября). В Казани до 12 октября частично закрыта проезжая часть пр. Ибрагимова, на участке от дома № 26 до ул. Волгоградская. Проезжая часть ул. Волгоградская будет полностью закрыта с 22.00 29 сентября до 6.00 2 октября.
Это связано с реконструкцией тепловода, проводимой Казанскими тепловыми сетями, сообщает Комитет внешнего благоустройства.
Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.