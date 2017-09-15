Около ж/д вокзала в Самаре появилась платная парковка
Свободную территорию около железнодорожного вокзала (справа от здания вокзала) было решено использовать под платную парковку.
Свободную территорию около железнодорожного вокзала (справа от здания вокзала) было решено использовать под платную парковку.
Ранее этот участок рассматривался как строительная площадка второй очереди строительства вокзального комплекса.
Как сообщили Волга Ньюс в службе корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги парковка рассчитана на 57 машин.
Стоимость размещения 100 рублей в час и 500 рублей в сутки. Ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам предоставляются льготы.