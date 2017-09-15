«Мона Лиза» из кубиков. В Петербурге открылась выставка «Искусство Лего»
Художник из
Художник из
Экспозиция «Искусство Лего» объединяет 80 масштабных фигур из сотен тысяч крошечных кирпичиков детского конструктора. «Звёздная ночь»
Крутой поворот
Выставка занимает 1700 квадратных метров. Она разделена на несколько залов: «Мастерская художника», «Мировая культура», «Эмоции и состояния». Среди тематических разделов — «Классика мирового культурного наследия», «Портреты знаменитостей», «Любимые персонажи кино», «Герои мультфильмов», «Авторские работы».
«Как и многие дети, маленьким я играл в Лего, собирал незамысловатые фигурки, — рассказал Савайя. — И никогда не думал, что свяжу с этим свою жизнь. После университета я устроился работать юристом. И вернулся к конструктору, просто чтобы справляться со стрессом, с которым сталкивался во время различных тяжб. Одной из первых моих скульптур стало яблоко. Потом я собрал портрет своей жены Кортни. И в один прекрасный момент понял, что эти игрушечные фигурки вдохновляют меня куда больше, чем рутинная работа. И приносят намного больше спокойствия и радости. Произошло это десять лет назад. Я принял решение круто изменить свою судьбу, поставил крест на профессиональной карьере и пошёл совсем другим путём».
В мастерской, по словам Натана, у него постоянно находится несколько миллионов кирпичиков Лего. Все они разложены по цветам, поэтому первое впечатление, когда входишь внутрь — что тебя окружает огромная радуга. На одну фигуру у художника уходит от двух до четырёх недель. Чтобы они не рассыпались, он склеивает каждый элемент клеем.
Русская балерина
Самой большой фигурой на выставке является тираннозавр Рекс — он встречает посетителей. Состоит эта композиция из 80 тысяч элементов. Среди других скульптур — виолончель, выполненная в натуральную величину. На ней есть даже струны! Фигуры «Мыслитель» Родена, Венера Милосская, сидящий Будда, Октавиан Август, «Давид» Микеланджело, «Мона Лиза», которые вполне напоминают оригиналы.
Любопытны авторские работы. В частности, «Распад», где
С «Хваткой» перекликается «Рывок», где человек пытается разорвать кожу пространства, чтобы вдохнуть воздуха. «Таким же образом
В Петербурге Натан побывал впервые. До этого четыре месяца выставка экспонировалась в Москве. В Северной столице увидеть
Крестьянин из Дании
Изобретателем «Лего» является датский плотник и столяр Оле Кирк Кристиансен, выходец из бедной крестьянской семьи. В начале 1930-х он основал компанию по производству предметов для повседневного обихода, основную прибыль которой приносили гладильные доски и лестницы. Вместе с ним в компании трудился и его сын Готфрид. С началом финансового кризиса дела у фирмы резко пошли на спад. Тогда они занялись производством деревянных игрушек.
Компанию Оле назвал LEGO, соединив два датских слова — leg и godt (играть и хорошо). Сначала отец, сын и ещё семь рабочих изготавливали деревянные