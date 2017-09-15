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17:45 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

«Мона Лиза» из кубиков. В Петербурге открылась выставка «Искусство Лего»

Художник из Нью-Йорка создает удивительные скульптуры из детского конструктора.

Источник: РИА "Новости"

Экспозиция «Искусство Лего» объединяет 80 масштабных фигур из сотен тысяч крошечных кирпичиков детского конструктора. «Звёздная ночь» Ван-Гога, «Мыслитель» Родена, «Крик» Мунка, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Девушка с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера, «Автопортрет» Рембрандта. Автором и создателем скульптур является художник из Нью-Йорка Натан Савайя. В Петербург он приехал впервые.

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Крутой поворот

Выставка занимает 1700 квадратных метров. Она разделена на несколько залов: «Мастерская художника», «Мировая культура», «Эмоции и состояния». Среди тематических разделов — «Классика мирового культурного наследия», «Портреты знаменитостей», «Любимые персонажи кино», «Герои мультфильмов», «Авторские работы».

«Как и многие дети, маленьким я играл в Лего, собирал незамысловатые фигурки, — рассказал Савайя. — И никогда не думал, что свяжу с этим свою жизнь. После университета я устроился работать юристом. И вернулся к конструктору, просто чтобы справляться со стрессом, с которым сталкивался во время различных тяжб. Одной из первых моих скульптур стало яблоко. Потом я собрал портрет своей жены Кортни. И в один прекрасный момент понял, что эти игрушечные фигурки вдохновляют меня куда больше, чем рутинная работа. И приносят намного больше спокойствия и радости. Произошло это десять лет назад. Я принял решение круто изменить свою судьбу, поставил крест на профессиональной карьере и пошёл совсем другим путём».

В мастерской, по словам Натана, у него постоянно находится несколько миллионов кирпичиков Лего. Все они разложены по цветам, поэтому первое впечатление, когда входишь внутрь — что тебя окружает огромная радуга. На одну фигуру у художника уходит от двух до четырёх недель. Чтобы они не рассыпались, он склеивает каждый элемент клеем.

Русская балерина

Самой большой фигурой на выставке является тираннозавр Рекс — он встречает посетителей. Состоит эта композиция из 80 тысяч элементов. Среди других скульптур — виолончель, выполненная в натуральную величину. На ней есть даже струны! Фигуры «Мыслитель» Родена, Венера Милосская, сидящий Будда, Октавиан Август, «Давид» Микеланджело, «Мона Лиза», которые вполне напоминают оригиналы.

Любопытны авторские работы. В частности, «Распад», где лего-человек теряет часть своих составных частиц. «Опасайтесь распада, будьте сильными, сконцентрированными, не теряйте себя», — гласит подпись. О другой проблеме повествует «Хватка», где лего-человека крепко держат сзади чьи-то руки, но он силится вырваться. «Не бойтесь менять свою жизнь, — следует комментарий. — Да, вас будут крепко держать на месте — вы сам, друзья, кто угодно. Все они в голос будут кричать вам — «Нет!» Не слушайте. Делайте шаг. Идите. Только не стойте на месте… «.

С «Хваткой» перекликается «Рывок», где человек пытается разорвать кожу пространства, чтобы вдохнуть воздуха. «Таким же образом когда-то я бросил работу юриста, чтобы обрести себя самого», — говорится в аннотации.

В Петербурге Натан побывал впервые. До этого четыре месяца выставка экспонировалась в Москве. В Северной столице увидеть лего-скульптуры можно будет до 1 ноября. «К сожалению, среди моих фигур нет тех, что принадлежат авторству русских художников, — рассказал гость. — Но есть одна, которая называется — “Балерина”. Когда я её создавал, то думал о России, для меня она очень сильно перекликается с вашей страной. Вероятно, после возвращения домой в моей коллекции появятся работы, связанные с Москвой или Петербургом».

Источник: РИА "Новости"

Крестьянин из Дании

Изобретателем «Лего» является датский плотник и столяр Оле Кирк Кристиансен, выходец из бедной крестьянской семьи. В начале 1930-х он основал компанию по производству предметов для повседневного обихода, основную прибыль которой приносили гладильные доски и лестницы. Вместе с ним в компании трудился и его сын Готфрид. С началом финансового кризиса дела у фирмы резко пошли на спад. Тогда они занялись производством деревянных игрушек.

Компанию Оле назвал LEGO, соединив два датских слова — leg и godt (играть и хорошо). Сначала отец, сын и ещё семь рабочих изготавливали деревянные машинки-фургоны и миниатюрные наборы мебели. Потом перешли на деревянные кубики. С 1947 года кубики стали пластмассовыми и, кроме того, обзавелись штырьками, получив возможность соединяться друг с другом. Так появились на свет первые конструкторы LEGO.

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