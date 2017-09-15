«Мона Лиза» из кубиков. В Петербурге открылась выставка «Искусство Лего»

Источник: РИА "Новости"

Экспозиция «Искусство Лего» объединяет 80 масштабных фигур из сотен тысяч крошечных кирпичиков детского конструктора. «Звёздная ночь» Ван-Гога, «Мыслитель» Родена, «Крик» Мунка, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Девушка с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера, «Автопортрет» Рембрандта. Автором и создателем скульптур является художник из Нью-Йорка Натан Савайя. В Петербург он приехал впервые.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZCEIdsnhzj/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?Ура!?В Петербурге открылась легендарная выставка #искусстволего. Создатель выставки Наттан Савайя @nathansawaya приглашает вас в Галерею посмотреть на его скульптуры. Выставка входит в ТОП-10 обязательных к посещению по версии CNN. Такое нельзя пропустить!? ?Галерея, 3 этаж. ⚪Вход по билетам, 0+ #галереяспб #artofbreaks #событияспб</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от ГАЛЕРЕЯ (@galeriaspb) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-14T18:55:41+00:00">Сен 14 2017 в 11:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Крутой поворот

Выставка занимает 1700 квадратных метров. Она разделена на несколько залов: «Мастерская художника», «Мировая культура», «Эмоции и состояния». Среди тематических разделов — «Классика мирового культурного наследия», «Портреты знаменитостей», «Любимые персонажи кино», «Герои мультфильмов», «Авторские работы».

«Как и многие дети, маленьким я играл в Лего, собирал незамысловатые фигурки, — рассказал Савайя. — И никогда не думал, что свяжу с этим свою жизнь. После университета я устроился работать юристом. И вернулся к конструктору, просто чтобы справляться со стрессом, с которым сталкивался во время различных тяжб. Одной из первых моих скульптур стало яблоко. Потом я собрал портрет своей жены Кортни. И в один прекрасный момент понял, что эти игрушечные фигурки вдохновляют меня куда больше, чем рутинная работа. И приносят намного больше спокойствия и радости. Произошло это десять лет назад. Я принял решение круто изменить свою судьбу, поставил крест на профессиональной карьере и пошёл совсем другим путём».

В мастерской, по словам Натана, у него постоянно находится несколько миллионов кирпичиков Лего. Все они разложены по цветам, поэтому первое впечатление, когда входишь внутрь — что тебя окружает огромная радуга. На одну фигуру у художника уходит от двух до четырёх недель. Чтобы они не рассыпались, он склеивает каждый элемент клеем.

Русская балерина

Самой большой фигурой на выставке является тираннозавр Рекс — он встречает посетителей. Состоит эта композиция из 80 тысяч элементов. Среди других скульптур — виолончель, выполненная в натуральную величину. На ней есть даже струны! Фигуры «Мыслитель» Родена, Венера Милосская, сидящий Будда, Октавиан Август, «Давид» Микеланджело, «Мона Лиза», которые вполне напоминают оригиналы.

Любопытны авторские работы. В частности, «Распад», где лего-человек теряет часть своих составных частиц. «Опасайтесь распада, будьте сильными, сконцентрированными, не теряйте себя», — гласит подпись. О другой проблеме повествует «Хватка», где лего-человека крепко держат сзади чьи-то руки, но он силится вырваться. «Не бойтесь менять свою жизнь, — следует комментарий. — Да, вас будут крепко держать на месте — вы сам, друзья, кто угодно. Все они в голос будут кричать вам — «Нет!» Не слушайте. Делайте шаг. Идите. Только не стойте на месте… «.

С «Хваткой» перекликается «Рывок», где человек пытается разорвать кожу пространства, чтобы вдохнуть воздуха. «Таким же образом когда-то я бросил работу юриста, чтобы обрести себя самого», — говорится в аннотации.

В Петербурге Натан побывал впервые. До этого четыре месяца выставка экспонировалась в Москве. В Северной столице увидеть лего-скульптуры можно будет до 1 ноября. «К сожалению, среди моих фигур нет тех, что принадлежат авторству русских художников, — рассказал гость. — Но есть одна, которая называется — “Балерина”. Когда я её создавал, то думал о России, для меня она очень сильно перекликается с вашей страной. Вероятно, после возвращения домой в моей коллекции появятся работы, связанные с Москвой или Петербургом».

Источник: РИА "Новости"

Крестьянин из Дании

Изобретателем «Лего» является датский плотник и столяр Оле Кирк Кристиансен, выходец из бедной крестьянской семьи. В начале 1930-х он основал компанию по производству предметов для повседневного обихода, основную прибыль которой приносили гладильные доски и лестницы. Вместе с ним в компании трудился и его сын Готфрид. С началом финансового кризиса дела у фирмы резко пошли на спад. Тогда они занялись производством деревянных игрушек.