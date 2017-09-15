Выходные в Челябинской области будут жаркими
Синоптики прогнозируют потепление до плюс 27 градусов.
Синоптики прогнозируют потепление до плюс 27 градусов.
Предстоящие выходные на Южном Урале будут жаркими — синоптики прогнозируют плюс 27 градусов и отсутствие осадков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Днем 16 сентября воздух в Челябинской области прогреется до 22−27 градусов, в северных районах ожидается 19−24 градусов тепла. Ветер западный и
В Челябинске днем 16 сентября прогнозируется 22−24 градуса тепла, переменная облачность без осадков и ветер до 13 метров в секунду. 17 сентября синоптики обещают плюс 17−19 градусов. Ночью 16 и 17 сентября в области и южноуральской столице сохранятся плюсовые температуры.
Напомним, что недавно в Челябинской области были зафиксированы заморозки, а в горных районах выпал снег.