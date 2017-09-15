Челябинск, 15 сентября — АиФ-Челябинск. В следующую субботу в областном центре пройдёт профилактическая акция «Грипп — знай врага в лицо!». В рамках акции взрослым челябинцам бесплатно поставят прививки от гриппа. Желающих привиться заранее просят при себе иметь удостоверение личности (паспорт, водительское удостоверение или военный билет) и полис обязательного медицинского страхования.

«Прививать будем граждан старше 18 лет, у которых отсутствуют признаки ОРВИ и нет обострений хронических заболеваний, — прокомментррвали в пресс-службе Управления здравоохранения Администрации г. Челябинска. — Перед вакцинацией всех желающих поставить прививку осмотрит врач. Каждая прививочная бригада будет оснащена всем необходимым как для проведения иммунизации, так и для оказания неотложной помощи. Организаторы акции гарантируют соблюдение всех санитарных норм. В торговые комплексы вакцину привезут с соблюдением холодовой цепочки. По мере необходимости запас будет оперативно пополняться».