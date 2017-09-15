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16:03 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцам бесплатно поставят прививки от гриппа

Вакцинация будет проводиться 23 сентября в торговых комплексах.

Челябинск, 15 сентября — АиФ-Челябинск. В следующую субботу в областном центре пройдёт профилактическая акция «Грипп — знай врага в лицо!». В рамках акции взрослым челябинцам бесплатно поставят прививки от гриппа. Желающих привиться заранее просят при себе иметь удостоверение личности (паспорт, водительское удостоверение или военный билет) и полис обязательного медицинского страхования.

«Прививать будем граждан старше 18 лет, у которых отсутствуют признаки ОРВИ и нет обострений хронических заболеваний, — прокомментррвали в пресс-службе Управления здравоохранения Администрации г. Челябинска. — Перед вакцинацией всех желающих поставить прививку осмотрит врач. Каждая прививочная бригада будет оснащена всем необходимым как для проведения иммунизации, так и для оказания неотложной помощи. Организаторы акции гарантируют соблюдение всех санитарных норм. В торговые комплексы вакцину привезут с соблюдением холодовой цепочки. По мере необходимости запас будет оперативно пополняться».

Акция будет проходить с 11−00 до 17−00 часов на территории ТРК «Горки», ТРК «Куба» и гипермаркета строительных материалов «Леруа Мерлен». Символ акции — зелёная ленточка. Медики, присутствующие на указанных площадках не только поставят прививки взрослым, но и готовы будут ответить на любые вопросы по профилактике гриппа и ОРВИ, по эффективности вакцинации взрослого и детского населения, а также по своевременной диагностике и лечению гриппа и ОРВИ.

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