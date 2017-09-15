Челябинцам бесплатно поставят прививки от гриппа
Вакцинация будет проводиться 23 сентября в торговых комплексах.
Вакцинация будет проводиться 23 сентября в торговых комплексах.
Челябинск, 15 сентября —
«Прививать будем граждан старше 18 лет, у которых отсутствуют признаки ОРВИ и нет обострений хронических заболеваний, — прокомментррвали в
Акция будет проходить с 11−00 до 17−00 часов на территории ТРК «Горки», ТРК «Куба» и гипермаркета строительных материалов «Леруа Мерлен». Символ акции — зелёная ленточка. Медики, присутствующие на указанных площадках не только поставят прививки взрослым, но и готовы будут ответить на любые вопросы по профилактике гриппа и ОРВИ, по эффективности вакцинации взрослого и детского населения, а также по своевременной диагностике и лечению гриппа и ОРВИ.