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16:02 (мск), источник: ИА Башинформ

16 сентября в Уфе пройдет парад российского студенчества

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ"/. 16 сентября столица Башкортостана присоединится к «Параду российского студенчества-2017».

Шествие начнётся в 14.45 на Советской площади. Далее по улицам Советской, З. Валиди, Карла Маркса единая колонна проследует до парка «Ватан». Здесь в 15.50 состоится торжественное открытие парада с участием почётных гостей.

В этот день запланировано шествие студенческих колонн первокурсников, телемост с организаторами общероссийского парада в Москве, прозвучат напутствия от руководства республики, представителей науки, культуры, спорта, общественных и политических деятелей, состоится церемония принятия клятвы российского студента и красочный концерт.

К участию в параде приглашены все молодые люди, студенты вузов и ссузов, вне зависимости от курса обучения.

Как сообщается на сайте Минспорта РБ, на время проведения мероприятия с 14.30 до 16.40 часов будет закрыто движение транспорта на следующих участках дорог:

— по улице Пушкина на участке от ул. Цюрупы до ул. Советская (с 14.30 до 15.45);.

— по улице Советская на участке от ул. Пушкина до ул. З. Валиди (с 15.00 до 16.00);.

— по улице Театральная (с 15.20 до 16.20);.

— по улице К. Маркса на участке от ул. Пушкина до ул. З. Валиди (с 15.20 до 16.20);.

— по улице З. Валиди на участке от ул. Советская до дома № 1 по ул. З. Валиди (с 15.20 до 16.20);.

— по улице З. Валиди на участке от ул. Аксакова до дома № 5 по ул. З. Валиди (с 16.20 до 16.40).

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