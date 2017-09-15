До 2020 года на дорогах в Крыму установят 285 видеокамер

На крымских трассах в ближайшие три года установят 285 камер, фиксирующих нарушение правил дорожного движения.

— Планируется, что до конца 2017 года на дорогах подключат 5 камер, остальные появятся до 2020 года. Устанавливают их в рамках государственной программы «Повышения безопасности дорожного движения в республике Крым на 2016 — 2020 годы», — уточнили в УГИБДД МВД по Республике Крым.

Напомним, сейчас на полуострове подключены три камеры. Две из них установлены в крымской столице и одна на трассе «Красноперекопск-Симферополь».