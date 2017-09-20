Продолжительность жизни в России — 72,5 года. Это много или мало? Объясняет демограф Екатерина Щербакова

Источник: РИА "Новости"

Продолжительность жизни 72,5 года — это много или мало? А если сравнить с другими странами?

Коротко. Люди в России живут не очень долго, но и не очень мало — примерно столько же, сколько в среднем во всех остальных странах. В 90-х не только Россия, но и другие страны Восточный Европы сильно отстали от других европейских стран по этому показателю.

По современным меркам, ожидаемые при рождении 72,5 года — это, скорее, соответствует среднемировому уровню. Стоит, правда, отметить, что для 2017 года это может быть только самая предварительная или даже прогнозируемая оценка, ведь год еще не закончился. Оценки ожидаемой продолжительности жизни при рождении в России за 2016 год Росстат опубликовал совсем недавно, — в июле. В целом по России она составила 71,9 года.

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По последним прогнозным оценкам Отдела населения ООН («Перспективы мирового населения пересмотра 2017 года»), ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России составит в 2017 году 71,2 года, а в целом по миру — 71,9 года.

Однако важнее то, что средняя продолжительность жизни населения мира устойчиво растет, увеличившись с 47 лет в середине прошлого века до 71 года к 2015 году, а в России картина иная. В нашей стране средняя продолжительность жизни населения в середине прошлого века, несмотря на многие потери и тяготы, заметно превышала среднемировой уровень, в начале 1960-х годов была близка к уровню 70 лет, но затем рост прекратился на несколько десятилетий, а в 1990-е и в начале 2000-х годов наблюдалось ее значительное снижение. В результате наметилось заметное отставание от мирового уровня (более чем на два года), которое удалось сократить только в последние годы.

Источник: Meduza

Надо сказать, что значительное снижение ожидаемой продолжительности жизни при рождении наблюдалось в 1990-е годы не только в России, но в некоторых других странах Восточной Европы, входивших в социалистический лагерь. Сейчас она в основном восстановилась, но остается относительно низкой по сравнению с остальной Европой. Самые низкие значения ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Европе отмечаются в Молдавии, России и на Украине (около 70−71 года, а в целом по Европе — 77,2 года).

Где люди живут дольше, чем в России? И где меньше?

Коротко. Есть 32 страны, где люди в среднем живут дольше 80 лет. Например, Австралия, Испания и Япония. Но есть и страны, где люди редко доживают до 55 — они, в основном, находятся в Африке.

По оценкам ООН 2017 года, Россия занимает 125-е место в ряду стран, ранжированном по убыванию средней продолжительности жизни (в этом списке — 201 страна с численностью населения не менее 90 тысяч человек в 2015 году, по которым велись расчеты).

58% населения мира проживает в странах со средней продолжительностью жизни 70 лет и более, в том числе 9% — в 32 странах со средней продолжительностью жизни 80 лет и более. Несмотря на достаточно устойчивую тенденцию роста продолжительности жизни, различия между странами остаются крайне высокими.

В ряде стран она уже превысила 82 года (в Австралии, Гонконге и Макао, отдельных автономных регионах Китая, Исландии, Испании, Италии, Сингапуре, Швейцарии и Японии), а в некоторых не достигает и 55 лет (в Кот-д Ивуаре, Лесото, Нигерии, Свазиленде, Сьерра-Леоне, Сомали, Чаде, Центрально-Африканской Республике).

Что сильнее всего влияет на продолжительность жизни? Медицина? Экология?

Коротко. На продолжительность жизни влияет все, что влияет на здоровье людей и уровень смертности. В странах с низкой продолжительностью жизни можно сильно улучшить этот показатель, если снижать младенческую смертность. А там, где люди и так живут достаточно долго, — надо заботиться о здоровье людей старшего поколения.

Все, что влияет на условия жизни населения, в той или иной степени воздействует на его здоровье и смертность. Это и природно-климатические, и социально-экономические факторы, и особенности преобладающих стереотипов индивидуального и группового поведения. Значимость отдельных факторов может изменяться. Масштабные природные или социальные катаклизмы могут приводить к существенному повышению смертности, при нормальном течении жизни решающую роль играет уровень социально-экономического развития и качество жизни, включая качество условий проживания и медицинского обслуживания. Немалую роль играет и так называемое «витальное поведение» населения, следование здоровому образу жизни и отказ от вредных привычек.

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Роль факторов, влияющих на продолжительность жизни населения в целом, зависит и от сложившегося исторического типа смертности. При низкой продолжительности жизни значительные успехи в ее повышении могут быть достигнуты за счет мер, направленных на снижение детской и младенческой смертности. Среди них можно упомянуть санитарно-гигиенические мероприятия по профилактике детских инфекций, квалифицированное медицинское родовспоможение, обеспечение надлежащих в санитарном отношении условий проживания, особенно в отношении обеспечения чистой водой и удаления сточных вод, борьба с нищетой и недоеданием.

При относительно высокой продолжительности жизни дальнейшее ее повышение может быть обеспечено только за счет снижения смертности населения старших возрастов. Тогда на первый план выходят профилактика, раннее выявление и лечение хронических заболеваний, которые накапливаются с возрастом. Наиболее массовыми среди них являются болезни сердечно-сосудистой системы и злокачественные новообразования. В борьбе со смертностью от этих причин важную роль, помимо развития медицины и системы здравоохранения, играет распространение здорового образа жизни.

Сильно ли колеблется средняя продолжительность жизни в России от региона к региону? И почему?

Коротко. Да, достаточно сильно. По статистике, дольше всего живут в республиках Северного Кавказа, Москве и Санкт-Петебурге, но специалисты не исключают, что цифры по Кавказу могут быть завышены. Самая низкая продолжительность жизни — на Дальнем Востоке.

Средняя продолжительность жизни в России заметно различается по регионам. По оценкам Росстата за 2016 год, значение показателя варьировалось от 64,2 года в Тыве до 80,8 года в Ингушетии. Таким образом, в 2016 году различия между регионами составили 16,6 года, а, например, в 2005 году они достигали 17,6 года.

Десятку регионов-лидеров по ожидаемой продолжительности жизни возглавляют республики Северного Кавказа. В эту же группу попали Москва и Санкт-Петербург, отличающиеся более высоким уровнем жизни и развитой сферой медицины. В десятку «отстающих» традиционно попадают регионы Дальнего Востока, где люди чаще умирают от внешних причин и некоторых инфекционных заболеваний.

Определенные сомнения могут вызывать самые высокие оценки ожидаемой продолжительности жизни. Возрастные коэффициенты смертности, на основе которых рассчитываются современные таблицы смертности, показывают соотношение численности умерших в определенном возрасте и численности населения этого возраста. Соответственно, их значения зависят как от числа зарегистрированных умерших, так и от оценок численности населения. Известно, что численность населения некоторых регионов России, скорее всего, была завышена по результатам последних двух переписей населения, особенно значительно в некоторых республиках Северного Кавказа. Полнота учета регистрации умерших в этих регионах также нередко вызывает вопросы. В результате, некоторые возрастные коэффициенты могут быть занижены.

А кто живет дольше — городские или сельские жители? Мужчины или женщины?

Коротко. Горожане живут дольше в среднем примерно на два года. Женщины живут сильно дольше мужчин. Есть исследования, которые показывают, что на продолжительность жизни влияет и образование — образованные живут дольше.

В России сохраняются и существенные различия по продолжительности жизни городского и сельского населения. В среднем ожидаемая при рождении продолжительность жизни горожан примерно на два года выше, чем у сельских жителей, хотя в период сокращения продолжительности жизни это превышение сокращалось до года и менее. По оценкам Росстата за 2016 год, средняя продолжительность жизни городского населения России составила 72,4 года, а сельского — 70,5 года.

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Отличительной особенностью смертности населения России является значительное превышение ожидаемой продолжительности жизни женщин по сравнению с мужчинами (то есть смертность мужчин заметно выше). В самые неблагоприятные годы это превышение достигало 13 лет, а по оценкам за 2016 год снизилось до 10,6 года (77,1 года у женщин против 66,5 года у мужчин). Продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин в большинстве стран, но различия редко превышают 7−8 лет.

Многие исследования показывают, что ожидаемая продолжительность жизни более образованных групп населения заметно выше, чем у населения с низким уровнем образованиям, но на регулярной основе такие оценки не производятся.

Средняя продолжительность жизни в будущем будет только расти? Наши праправнуки смогут жить до 120 лет?

Коротко. Да, будет расти, но не так радикально.

Как показывает исторический опыт, в том числе и недавний, средняя продолжительность жизни может не только расти, но и сокращаться. Однако в прогнозы населения обычно закладываются только оптимистические, более или менее реальные гипотезы относительно смертности. Так, согласно последнему прогнозу Росстата ожидаемая продолжительность жизни при рождении повысится в России к 2035 году по среднему варианту до 75,8 года, по высокому — до 78,3 года, по низкому — до 73,8 года.

По прогнозам ООН, к середине века ожидаемая продолжительность жизни при рождении повысится в России до 76,8 года (в целом по миру — до 77,6 года), а к концу века — до 83,2 года (82,6 года в целом по миру).