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17:07 (мск), источник: РБК

Российские мужчины в четыре раза чаще женщин снимают стресс алкоголем

Опрос «Левада-центра» показал, что каждый десятый россиянин испытывает стресс ежедневно. Для его снятия мужчины чаще пьют алкоголь и занимаются сексом, женщины же предпочитают съесть что-нибудь вкусное и поболтать по телефону.

Каждый третий россиянин хотя бы раз в неделю или чаще переживают стресс, каждый десятый страдает от него ежедневно, следует из отчета «Левада-центра». Еще 39% респондентов признались, что ощущают неприятное напряжение по нескольку раз в месяц.

Чтобы снять стресс, россияне чаще всего включают телевизор. В просмотре телепрограмм для успокоения нервов признался 31% респондентов, при этом среди молодежи в возрасте 18−24 лет телевизор в качестве личного психотерапевта востребован существенно меньше (16%), чем среди людей старше 55 лет (36%).

В отчете «Левада-центра» отмечается, что доля россиян, предпочитающих успокаиваться сидя у телевизора, с 1998 года практически не изменилась (было 32%, стало 31%), тогда как музыку в тех же целях россияне стали слушать заметно реже (было 30%, стало 20%).

Среди наиболее популярных у россиян способов снятия стресса оказались также общение с друзьями (28%, в 1998 году было 21%), прогулки на свежем воздухе (21%, было 27%).

Проведенный социологами опрос выявил также существенную разницу в методах, которые используют для успокоения нервов мужчины и женщины. В частности, женщины вдвое чаще мужчин «заедают» стресс «вкусненьким» (24% против 12%) и вчетверо чаще снимают его болтовней по телефону (23% против 6%). К «женским» способам снятия стресса, судя по результатам опроса, относятся также прием ванны или душа (23% против 15%), шопинг (12% против 5%), готовка еды (12% против 4%), чтение книг (11% против 5%) и рукоделие (8% против 1%). Наконец, женщины вдвое чаще мужчин принимают для снятия стресса лекарства (9% против 4%).

Мужчины, в свою очередь, предпочитают снимать стресс алкоголем (30% против 7% женщин) и походами в сауну (11% против 6%) или спортзал (10% против 5%). Наконец, мужчины вдвое чаще женщин занимаются для снятия стресса сексом (8% против 4%).

А вот такие способы борьбы со стрессом, как музыка, игры с домашними животными, серфинг в интернете или просмотр телепрограмм, мужчины и женщины в России используются практически с одинаковой частотой.

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