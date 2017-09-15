В Омске провели антитеррористические учения

Антитеррористические учения провели в Омске. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Омской области.

1 2—15 сентября 2017 года оперативным штабом в Омской области были проведены плановые тактико-специальные террористические учения.

По легенде учений группа террористов захватила пассажирский микроавтобус, ехавший на авиабазу в Калачинск. Террористы при себе имели самодельное взрывное устройство и огнестрельное оружие, также обстановка осложнялась удалённостью объекта террористического акта. В связи с чем часть территории г. Калачинск была объявлена территорией проведения контртеррористической операции.

В учебных мероприятиях принимали участие руководители подразделений областных УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, ПУ ФСБ, Центра специальной связи и информации ФСО, подразделений и воинских частей Росгвардии по Омской области и Омского гарнизона, Правительства Омской области, администрации муниципального района и других заинтересованных ведомств.