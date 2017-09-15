В Омске провели антитеррористические учения
Учения прошли в городе Калачинск с 12 по 15 сентября 2017 г.
Учения прошли в городе Калачинск с 12 по 15 сентября 2017 г.
Антитеррористические учения провели в Омске. Об этом сообщает
1
По легенде учений группа террористов захватила пассажирский микроавтобус, ехавший на авиабазу в Калачинск. Террористы при себе имели самодельное взрывное устройство и огнестрельное оружие, также обстановка осложнялась удалённостью объекта террористического акта. В связи с чем часть территории г. Калачинск была объявлена территорией проведения контртеррористической операции.
В учебных мероприятиях принимали участие руководители подразделений областных УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, ПУ ФСБ, Центра специальной связи и информации ФСО, подразделений и воинских частей Росгвардии по Омской области и Омского гарнизона, Правительства Омской области, администрации муниципального района и других заинтересованных ведомств.
Отметим, что на учениях особое внимание уделялось отработке и закреплению механизма межведомственного взаимодействия, оповещению граждан о решениях оперативного штаба, ведению переговоров с преступниками, а также проведению операции по освобождению заложников и локализации угрозы взрыва.