В Уфе выберут самую красивую пенсионерку

25 октября в Уфе назовут имя женщины, которая наденет корону «Мисс Золотая осень». Уникальность этого конкурса в том, что участницам его за 55 лет.

— Конкурс проводится в три этапа: первый этап состоялся в марте, второй — в июне. В них принимали участие женщины в возрастных категориях от 55 до 65 лет, от 65 лет и старше. За титул «Мисс Золотая осень» будут бороться 14 участниц, — объяснили в пресс-службе уфимской мэрии.