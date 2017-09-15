В Уфе выберут самую красивую пенсионерку
За титул «Мисс Золотая осень» будут бороться 14 участниц.
За титул «Мисс Золотая осень» будут бороться 14 участниц.
25 октября в Уфе назовут имя женщины, которая наденет корону «Мисс Золотая осень». Уникальность этого конкурса в том, что участницам его за 55 лет.
— Конкурс проводится в три этапа: первый этап состоялся в марте, второй — в июне. В них принимали участие женщины в возрастных категориях от 55 до 65 лет, от 65 лет и старше. За титул «Мисс Золотая осень» будут бороться 14 участниц, — объяснили в
В финале также назовут имена победительниц в номинациях: «Мисс — Золотая осень», «Мисс Улыбка», «Мисс Очарование», «Мисс Грация», «Мисс Обаяние», мисс «Зрительских симпатий» и мисс «Мастерица».
Финал пройдет в Доме творчества инвалидов. Начало в 15 часов 25 октября.