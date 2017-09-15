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16:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе выберут самую красивую пенсионерку

За титул «Мисс Золотая осень» будут бороться 14 участниц.

25 октября в Уфе назовут имя женщины, которая наденет корону «Мисс Золотая осень». Уникальность этого конкурса в том, что участницам его за 55 лет.

— Конкурс проводится в три этапа: первый этап состоялся в марте, второй — в июне. В них принимали участие женщины в возрастных категориях от 55 до 65 лет, от 65 лет и старше. За титул «Мисс Золотая осень» будут бороться 14 участниц, — объяснили в пресс-службе уфимской мэрии.

В финале также назовут имена победительниц в номинациях: «Мисс — Золотая осень», «Мисс Улыбка», «Мисс Очарование», «Мисс Грация», «Мисс Обаяние», мисс «Зрительских симпатий» и мисс «Мастерица».

Финал пройдет в Доме творчества инвалидов. Начало в 15 часов 25 октября.

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