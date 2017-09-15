Медовая деревня в Уфе расположится на Лысой горе

Медовая деревня появится в центре столицы Башкирии в следующем году, об этом сообщили UFA.AIF.RU в региональном отделении Русского географического общества.

Проект деревни разработали региональное отделение Русского географического общества совместно с Минэкологии Башкирии и тремя вузами Уфы.

Сейчас идёт оформление земли на согласованном участке — рядом с санаторием «Зелёная Роща» на так называемой Лысой горе. Ряд необходимых согласований пройден, концепция разработана и утверждена. Но самое главное, отмечают сотрудники РГО, этот участок на медоурожайность уже протестирован.

«Первый мёд в этом районе уже собрал пасечник Камиль Закиров, — говорит заместитель исполнительного директора Башкирского отделения РГО Леонид Соколов. — Установив борти, он сумел заселить в них бурзянских пчёл. Из пяти самодельных бортей пчелы прижились пока только в двух. Удавшийся эксперимент пчеловода Закирова, который параллельно пишет о жизни башкирских пчёл докторскую диссертацию, подтверждает правильность выбора участка».