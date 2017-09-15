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16:41 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Осенняя посевная кампания стартовала на Кубани

Озимыми планируется засеять площади не менее 1,6 миллиона гектаров.

Источник: ГТРК «Кубань»

Сегодня, 15 сентября, аграрии Краснодарского края начали осеннюю посевную кампанию. Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев журналистам ТАСС, в поля выйдет более 20 тысяч тракторов, а также 6 тысяч сеялок и посевных комплексов, способных ежесуточно сеять до 100 тысяч гектаров.

Губернатор отметил, что основным критерием оценки урожая станет качество, и назвал приоритетными второй и третий класс пшеницы как обладающие теми высокими хлебопекарными свойствами, которые требуют перерабатывающие предприятия.

Вице-губернатор Андрей Коробка рассказал, что из общего объема семян, предназначенных для сева, 26% — элитные, а остальные — семена 1−4 репродукции.

«Озимое поле будет засеяно семенами преимущественно “сильных” сортов, что позволит конкурировать на зерновом рынке и по качеству продукции, и по цене», — заверил заместитель руководителя края.

Также глава Кубани призвал уделить особое внимание сохранению плодородия почв. Согласно краевому закону, с 2018 года аграрии должны засевать не менее 10% посевных площадей многолетними бобовыми травами и культурами, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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