Пятимиллионного пассажира встретили на Керченской переправе
Сегодня, 15 сентября, очередной юбилейный пассажир пересек Керченский пролив: на переправе поздравили жительницу Феодосии Любовь Рясную.
Сегодня, 15 сентября, очередной юбилейный пассажир пересек Керченский пролив: на переправе поздравили жительницу Феодосии Любовь Рясную.
Обладательница счастливого билета родилась и выросла в Крыму, более 30 лет жила на севере и в 2009-м вернулась на родину, рассказали в
«Работа паромной переправы нравится — все оперативно, комфортно. Я довольна», — рассказала женщина.
Почетного гостя переправы поздравили генеральный директор «Морской дирекции» Сергей Якушев и мэр Керчи Сергей Бороздин. Любови Рясной вручили фирменные сувениры и подарки с символом Керчи — золотым грифоном.
По оценкам экспертов, в этом году объем перевозок на переправе составит более 6 миллионов человек.