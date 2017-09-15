Пятимиллионного пассажира встретили на Керченской переправе

Обладательница счастливого билета родилась и выросла в Крыму, более 30 лет жила на севере и в 2009-м вернулась на родину, рассказали в пресс-службе «Морской дирекции».

«Работа паромной переправы нравится — все оперативно, комфортно. Я довольна», — рассказала женщина.

Почетного гостя переправы поздравили генеральный директор «Морской дирекции» Сергей Якушев и мэр Керчи Сергей Бороздин. Любови Рясной вручили фирменные сувениры и подарки с символом Керчи — золотым грифоном.