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16:40 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Пятимиллионного пассажира встретили на Керченской переправе

Сегодня, 15 сентября, очередной юбилейный пассажир пересек Керченский пролив: на переправе поздравили жительницу Феодосии Любовь Рясную.

Обладательница счастливого билета родилась и выросла в Крыму, более 30 лет жила на севере и в 2009-м вернулась на родину, рассказали в пресс-службе «Морской дирекции».

«Работа паромной переправы нравится — все оперативно, комфортно. Я довольна», — рассказала женщина.

Почетного гостя переправы поздравили генеральный директор «Морской дирекции» Сергей Якушев и мэр Керчи Сергей Бороздин. Любови Рясной вручили фирменные сувениры и подарки с символом Керчи — золотым грифоном.

По оценкам экспертов, в этом году объем перевозок на переправе составит более 6 миллионов человек.

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