Волгоградцев приглашают сдать ЕГЭ в парке

Подростки и взрослые смогут пройти задания, подготовленные по форме единого госэкзамена в Комсомольском саду в Волгограде 30 сентября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в МУ «Подросток-Центр Центрального района», горожан ждет познавательная игра «Слабо ли сдать ЕГЭ?», в которой могут принять участие команды от 5 до 10 человек в возрасте от 14 до 30 лет.