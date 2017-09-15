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16:35 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев приглашают сдать ЕГЭ в парке

Организаторы мероприятия ждут команды от 5 до 10 человек.

Подростки и взрослые смогут пройти задания, подготовленные по форме единого госэкзамена в Комсомольском саду в Волгограде 30 сентября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в МУ «Подросток-Центр Центрального района», горожан ждет познавательная игра «Слабо ли сдать ЕГЭ?», в которой могут принять участие команды от 5 до 10 человек в возрасте от 14 до 30 лет.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться здесь, подав заявку на участие до 25 сентября.

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