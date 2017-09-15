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17:09 (мск), источник: Sputnik.by

Мужчина в Минске из-за ошибки кассира получил лишние $1 тыс

МИНСК, 15 сен — Sputnik. Кассир одного из отделений банка в Заводском районе Минска выдала по ошибке неизвестному мужчине лишнюю тысячу долларов США, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

Гражданин менял рубли на доллары 31 августа в отделении на улице Нестерова: кассир вместо 1050 долларов выдала ему 2050.

«Сначала сотрудники банка рассчитывали, что мужчина вернет деньги, но через некоторое время были вынуждены обратиться с заявлением в милицию», — сказали в ГУВД.

По информации правоохранителей, разыскиваемому около 30−35 лет, его рост составляет 170−175 сантиметров, он был в оранжевой байке с капюшоном и темной обуви с белой подошвой.

В милиции просят граждан, которые что-либо знают о данном человеке, на условиях конфиденциальности обратиться в Заводское РУВД Минска.

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