Мужчина в Минске из-за ошибки кассира получил лишние $1 тыс

Источник: Sputnik.by

Гражданин менял рубли на доллары 31 августа в отделении на улице Нестерова: кассир вместо 1050 долларов выдала ему 2050.

«Сначала сотрудники банка рассчитывали, что мужчина вернет деньги, но через некоторое время были вынуждены обратиться с заявлением в милицию», — сказали в ГУВД.

По информации правоохранителей, разыскиваемому около 30−35 лет, его рост составляет 170−175 сантиметров, он был в оранжевой байке с капюшоном и темной обуви с белой подошвой.