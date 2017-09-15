Ученые идентифицировали «загадочное» существо, вынесенное на берег в Техасе

Загадочные останки пользователь Twitter Прити Десаи нашла и сфотографировала на пляже в Техасе. Обитателя морских глубин предположительно вынесло на берег штормом «Харви».

​На пост Десаи, попросившей помочь ей с идентификацией существа, откликнулось множество комментаторов. Кое-кто в шутку предположил, что останки принадлежат монстру-червю из триллера «Дрожь земли».

Ученый-биолог из Национального музея естественной истории в Вашингтоне Кеннет Тайг высказал мнение, что существо относится к семейству острохвостых угрей, возможно, к виду Aplatophis chauliodus.

Этот клыкастый угорь обитает на глубине 30−90 метров и проводит большую часть жизни в норах. Отсутствие на фотографиях глаз специалист объяснил далеко зашедшим разложением.

Тайг не исключил также, что загадочное создание может относиться к одному из похожих по размерам зубов видов семейства конгеровых, или морских угрей, в частности, Bathyuroconger vicinus или Xenomystax congroides.