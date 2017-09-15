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17:04 (мск), источник: РИА Новости

Ученые идентифицировали «загадочное» существо, вынесенное на берег в Техасе

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ученые идентифицировали найденное на побережье США необычное создание, фотографии которого привлекли внимание пользователей Twitter.

Загадочные останки пользователь Twitter Прити Десаи нашла и сфотографировала на пляже в Техасе. Обитателя морских глубин предположительно вынесло на берег штормом «Харви».

​На пост Десаи, попросившей помочь ей с идентификацией существа, откликнулось множество комментаторов. Кое-кто в шутку предположил, что останки принадлежат монстру-червю из триллера «Дрожь земли».

Ученый-биолог из Национального музея естественной истории в Вашингтоне Кеннет Тайг высказал мнение, что существо относится к семейству острохвостых угрей, возможно, к виду Aplatophis chauliodus.

Этот клыкастый угорь обитает на глубине 30−90 метров и проводит большую часть жизни в норах. Отсутствие на фотографиях глаз специалист объяснил далеко зашедшим разложением.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тайг не исключил также, что загадочное создание может относиться к одному из похожих по размерам зубов видов семейства конгеровых, или морских угрей, в частности, Bathyuroconger vicinus или Xenomystax congroides.

«Все три этих вида встречаются у берегов Техаса, и у всех трех крупные клыки. К сожалению, четко рассмотреть кончик хвоста, по которому можно отличить представителей двух семейств друг от друга, на фотографии нельзя», — приводит слова биолога портал Earth Touch.

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