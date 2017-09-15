Ученые идентифицировали «загадочное» существо, вынесенное на берег в Техасе
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ученые идентифицировали найденное на побережье США необычное создание, фотографии которого привлекли внимание пользователей Twitter.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ученые идентифицировали найденное на побережье США необычное создание, фотографии которого привлекли внимание пользователей Twitter.
Загадочные останки пользователь Twitter Прити Десаи нашла и сфотографировала на пляже в Техасе. Обитателя морских глубин предположительно вынесло на берег штормом «Харви».
На пост Десаи, попросившей помочь ей с идентификацией существа, откликнулось множество комментаторов.
Этот клыкастый угорь обитает на глубине 30−90 метров и проводит большую часть жизни в норах. Отсутствие на фотографиях глаз специалист объяснил далеко зашедшим разложением.
Тайг не исключил также, что загадочное создание может относиться к одному из похожих по размерам зубов видов семейства конгеровых, или морских угрей, в частности, Bathyuroconger vicinus или Xenomystax congroides.
«Все три этих вида встречаются у берегов Техаса, и у всех трех крупные клыки. К сожалению, четко рассмотреть кончик хвоста, по которому можно отличить представителей двух семейств друг от друга, на фотографии нельзя», — приводит слова биолога портал Earth Touch.