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17:47 (мск), источник: Publika.md

Украинец переплыл Дунай ради работы в Румынии

Румынские пограничники задержали гражданина Украины, переплывшего Дунай в уезде Тулча, граничащем с городом Измаил в Одесской области. Об этом со ссылкой на береговую охрану Румынии сообщает ТАСС.

Источник: Publika.md

29-летнего украинца задержали 14 сентября, он шел по берегу реки. Пограничникам нарушитель заявил, что переплыл Дунай с одеждой в пакете, а в Румынии хотел найти работу, пишет Лента.ру.

Мужчину передали украинским властям для разбирательства по поводу незаконного пересечения границы.

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