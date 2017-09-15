Украинец переплыл Дунай ради работы в Румынии
Румынские пограничники задержали гражданина Украины, переплывшего Дунай в уезде Тулча, граничащем с городом Измаил в Одесской области. Об этом со ссылкой на береговую охрану Румынии сообщает ТАСС.
Румынские пограничники задержали гражданина Украины, переплывшего Дунай в уезде Тулча, граничащем с городом Измаил в Одесской области. Об этом со ссылкой на береговую охрану Румынии сообщает ТАСС.
29-летнего украинца задержали 14 сентября, он шел по берегу реки. Пограничникам нарушитель заявил, что переплыл Дунай с одеждой в пакете, а в Румынии хотел найти работу, пишет Лента.ру.
Мужчину передали украинским властям для разбирательства по поводу незаконного пересечения границы.