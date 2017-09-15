В Петербурге учредят литературную премию имени Даниила Гранина

«Появление литературной премии имени Гранина будет важной вехой в подготовке к 100-летию Даниила Александровича, которое мы будем отмечать совсем скоро — 1 января 2019 года», — сказал вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов, слова которого приводит пресс-служба. По его словам, с соответствующей инициативой выступил губернатор Георгий Полтавченко.