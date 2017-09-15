Елена Исинбаева подтвердила, что ждет второго ребенка

Спортсменка провела 15 сентября встречу со студентами волгоградской академии физической культуры, на которой ее спросили, как она справлялась с лишениями, которые ей пришлось переносить в процессе занятия спортом. Елена Исинбаева поделилась с ними, что в свое время переживала, что не имеет личной жизни. По ее словам, все ее подруги были с парнями, а она нет. «Сегодня мне 35 и все хорошо. Есть муж, дочка, скоро будет второй ребенок», — отметила спортсменка. Таким образом олимпийская чемпионка хотела сказать студентам, что всему свое время.