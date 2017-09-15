Елена Исинбаева подтвердила, что ждет второго ребенка
Спортсменка заявила об очередной беременности, отвечая на вопросы волгоградских студентов.
Спортсменка заявила об очередной беременности, отвечая на вопросы волгоградских студентов.
Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева подтвердила, что снова беременна.
Спортсменка провела 15 сентября встречу со студентами волгоградской академии физической культуры, на которой ее спросили, как она справлялась с лишениями, которые ей пришлось переносить в процессе занятия спортом. Елена Исинбаева поделилась с ними, что в свое время переживала, что не имеет личной жизни. По ее словам, все ее подруги были с парнями, а она нет. «Сегодня мне 35 и все хорошо. Есть муж, дочка, скоро будет второй ребенок», — отметила спортсменка. Таким образом олимпийская чемпионка хотела сказать студентам, что всему свое время.
Напомним, что ранее о беременности олимпийской чемпионки сообщила в своем микроблоге Twitter телеведущая Тина Канделаки. Сама спортсменка эту информацию тогда не комментировала.
Отметим, что поклонники Елены Исинбаевой заметили, что та в последнее время на большинстве фотографий в Instagram запечатлена в платьях свободного кроя. У спортсменки есть трехлетняя дочь Ева, которая родилась в июне 2014 года. Елена Исинбаева не любит афишировать подробности своей личной жизни.