Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Названа главная причина смерти во время секса
В ДНР высказались о гуманитарной помощи от России
В Норвегии из-за врачебной ошибки умер шестилетний мальчик из РФ
Арестован экс-министр Украины
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
СМИ: появилась реакция Совета Европы на отказ России платить
Путин заставил понервничать президентскую охрану
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Нападающий «Зенита» — в команде недели Лиги Европы
Медведева идёт на десерт: расписание для России на Олимпиаде
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
17:54 (мск), источник: АиФ Волгоград

Елена Исинбаева подтвердила, что ждет второго ребенка

Спортсменка заявила об очередной беременности, отвечая на вопросы волгоградских студентов.

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева подтвердила, что снова беременна.

Спортсменка провела 15 сентября встречу со студентами волгоградской академии физической культуры, на которой ее спросили, как она справлялась с лишениями, которые ей пришлось переносить в процессе занятия спортом. Елена Исинбаева поделилась с ними, что в свое время переживала, что не имеет личной жизни. По ее словам, все ее подруги были с парнями, а она нет. «Сегодня мне 35 и все хорошо. Есть муж, дочка, скоро будет второй ребенок», — отметила спортсменка. Таким образом олимпийская чемпионка хотела сказать студентам, что всему свое время.

Напомним, что ранее о беременности олимпийской чемпионки сообщила в своем микроблоге Twitter телеведущая Тина Канделаки. Сама спортсменка эту информацию тогда не комментировала.

Отметим, что поклонники Елены Исинбаевой заметили, что та в последнее время на большинстве фотографий в Instagram запечатлена в платьях свободного кроя. У спортсменки есть трехлетняя дочь Ева, которая родилась в июне 2014 года. Елена Исинбаева не любит афишировать подробности своей личной жизни.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Увидел и полюбил. Как Ивану Грозному нашли жену в Кабарде
Скотленд-Ярд объявил взрыв в лондонском метро терактом
ЦБ снизил ключевую ставку четвертый раз за год
Володин предложил сократить депутатам рабочий день в пятницу
В России могут ввести налог для eBay и AliExpress
Госдума оценила ущерб от звонков о минировании в 1 млрд рублей
Белоруссия получила от России кредит в $700 млн
Зонд Cassini завершил свою миссию
Спорт
Парфенов и Бесчастных против «Спартака». Интриги 10-го тура РФПЛ Выделяем главные интриги 10-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
Власти отчитались, сколько многоэтажек прошли капремонт
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Россиянам разрешат прописку в апартаментах
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь