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18:01 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Завершена реконструкция шпиля на здании МИД

Восстановлены также облицовка и пилоны, отреставрированы керамические блоки фасада здания, угловые башни и крыша.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Шпиль на здании Министерства иностранных дел Российской Федерации отреставрировали за год. В изначальном проекте высотки этого уникального объекта вообще не было, его добавили после завершения строительства здания.

«Перед архитектором Владимиром Гельфрейхом стояла задача соорудить такой шпиль, который бы, во-первых, лаконично увенчал его творение, а во-вторых, не был чрезмерно тяжелым и не навредил всей конструкции. Он с этой задачей прекрасно справился: с момента возведения и до настоящего времени (а это без малого 70 лет) шпиль простоял на здании МИД без реставрации», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Работы начались в сентябре прошлого года. За это время, помимо реконструкции шпиля, были заменены отдельные фрагменты крыши, отремонтированы вентиляционные камеры и технические помещения, смонтирована распределительная консоль.

Кроме того, восстановлены облицовка и пилоны, отреставрированы керамические блоки фасада здания, четыре угловые башни наружной стены здания, устроены новые инженерные сети.

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Здание на Смоленской-Сенной площади — одна из семи сталинских высоток, сооруженных в 1947—1954 годах. Здания должны были отразить общественный подъем после победоносного завершения Великой Отечественной войны и показать подвиг народа, победившего фашизм.

Благодаря главному архитектору столицы Дмитрию Чечулину высотки органически вписались в историческую планировку столицы.

Строительство здания министерств иностранных дел и внешней торговли начали в 1948 году по проекту архитекторов Владимира Гельфрейха, Михаила Минкуска и Григория Лимановского.

Здание имеет ступенчатый силуэт с повышенной центральной и пониженными боковыми частями. При строительстве большое внимание уделялось не только архитектурно-художественной отделке, но и инженерному оснащению: в здании есть лифты и эскалаторы, система централизованного пылеудаления и кондиционирования воздуха.

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