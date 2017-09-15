Завершена реконструкция шпиля на здании МИД
Восстановлены также облицовка и пилоны, отреставрированы керамические блоки фасада здания, угловые башни и крыша.
Восстановлены также облицовка и пилоны, отреставрированы керамические блоки фасада здания, угловые башни и крыша.
Шпиль на здании Министерства иностранных дел Российской Федерации отреставрировали за год. В изначальном проекте высотки этого уникального объекта вообще не было, его добавили после завершения строительства здания.
«Перед архитектором Владимиром Гельфрейхом стояла задача соорудить такой шпиль, который бы,
Кроме того, восстановлены облицовка и пилоны, отреставрированы керамические блоки фасада здания, четыре угловые башни наружной стены здания, устроены новые инженерные сети.
Здание на
Благодаря главному архитектору столицы Дмитрию Чечулину высотки органически вписались в историческую планировку столицы.
Строительство здания министерств иностранных дел и внешней торговли начали в 1948 году по проекту архитекторов Владимира Гельфрейха, Михаила Минкуска и Григория Лимановского.
Здание имеет ступенчатый силуэт с повышенной центральной и пониженными боковыми частями. При строительстве большое внимание уделялось не только