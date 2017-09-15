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18:35 (мск), источник: Sputniknews.kz

Врачи запретили Денису Тену летать из-за травмы

АСТАНА, 15 сен — Sputnik. Фигурист Денис Тен находится в Сеуле и, несмотря на полученную травму, продолжает тренировки. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

Источник: Sputniknews.kz

Казахстанский фигурист 10 августа в преддверии ледового шоу разорвал голеностоп.

«10 августа, в преддверии ледового шоу в Корее, произошел инцидент, в результате которого я разорвал голеностоп. Из 4 наиболее важных связок сустава, 2 были критически повреждены. Я до сих пор помню этот звук лопающихся мягких тканей и ощущение, а точнее его отсутствие, частично парализованного сустава», — пишет спортсмен.

Фигуристу запрещено летать, потому что атмосферное давление может усугубить его состояние. Но ему разрешили продолжить тренировки под наблюдением специалистов. Разработанная тренировочная программа учитывает его травму и позволяет спортсмену быть в «оптимальной физической кондиции». Тен отмечает, что последние два года оказались для него сложными, в том числе из-за полученных травм.

«Это очень неприятный опыт, особенно в канун значимого события — Олимпийских Игр 2018. Ни для кого не секрет, что последние 2 года оказались очень сложными, во многом из-за проблем физиологического характера. Но я не теряю оптимизма и чувствую себя сильнее изо дня в день. Наблюдая за ежедневным прогрессом, я надеюсь восстановиться к Rostelecom Cup», — сообщил на своей странице фигурист.

Спортсмен надеется, что уже в ближайшее время сможет вернуться на лед.

Денис Тен — бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года. Серебряный медалист Чемпионата мира по фигурному катанию 2013, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, чемпион Чемпионата четырёх континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр, многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU, пятикратный чемпион Казахстана.

В феврале 2017 года на Азиатских играх в Саппоро Денис Тен упал во время выступления и занял четвертое место.

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