В Сочи готовятся к отопительному сезону

Работа выполнена на треть. Подписаны паспорта готовности некоторых объектов. Это жилые дома, школы, больницы и дома культуры. До 1 ноября должны проверить все котельные, а к 15 ноября город получит итоговый паспорт готовности к зиме. Не затянутся ли сроки, зависит в том числе от председателей ТОС и руководителей управляющих компаний. Подытожит работу коммунальщиков Ростехнадзор. Комиссия из краевой столицы прибудет в Сочи 25 сентября.