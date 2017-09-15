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21:54 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи готовятся к отопительному сезону

В Сочи завершился первый этап подготовки к отопительному сезону. Ждать зиму коммунальщики начали еще в мае. Уже проведена промывка, опрессовка и теплоизоляция трубопроводов.

Работа выполнена на треть. Подписаны паспорта готовности некоторых объектов. Это жилые дома, школы, больницы и дома культуры. До 1 ноября должны проверить все котельные, а к 15 ноября город получит итоговый паспорт готовности к зиме. Не затянутся ли сроки, зависит в том числе от председателей ТОС и руководителей управляющих компаний. Подытожит работу коммунальщиков Ростехнадзор. Комиссия из краевой столицы прибудет в Сочи 25 сентября.

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