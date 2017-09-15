Трамп предложил отключить интернет для борьбы с терроризмом
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после взрыва в Лондоне предложил отключить интернет для борьбы с террористами. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после взрыва в Лондоне предложил отключить интернет для борьбы с террористами. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Взрыв произошел на станции метро «Парсонс-Грин» в час пик. Ранения получили 22 человека. В полиции заявили, что в вагоне взорвалась самодельная бомба.
Почему наши хотели именно его избрания.