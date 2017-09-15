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20:34 (мск), источник: РИА Новости

Трамп предложил отключить интернет для борьбы с терроризмом

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после взрыва в Лондоне предложил отключить интернет для борьбы с террористами. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Источник: AP 2017

«С неудачниками-террористами необходимо обращаться жестче. Их основным инструментом является интернет, мы должны отключить его и использовать лучше», — написал Трамп.

Во время загрузки произошла ошибка.

​Взрыв произошел на станции метро «Парсонс-Грин» в час пик. Ранения получили 22 человека. В полиции заявили, что в вагоне взорвалась самодельная бомба. Скотланд-Ярд рассматривает инцидент как теракт.

11 комментариевк этой статье
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Комментарии11
Комментарии
11
Михаил Решетников
Старик Трамп совсем впал в маразм. Становится понятно чем он так близок нашему режиму.
Почему наши хотели именно его избрания.
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