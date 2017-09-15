Сергей Аксенов назвал свой любимый фильм

«Не может быть!» я могу сто раз смотреть, даже если он будет идти каждый день. Это классика такая, что я получаю удовольствие и просто отдыхаю. Гениальный фильм, — сказал РИА Новости Аксенов в кулуарах кинофорума «Евразийский мост» в Ялте.