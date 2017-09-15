Сергей Аксенов назвал свой любимый фильм
ЯЛТА, 15 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал своим любимым фильмом комедию Леонида Гайдая «Не может быть!», созданную на основе произведений Михаила Зощенко.
ЯЛТА, 15 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал своим любимым фильмом комедию Леонида Гайдая «Не может быть!», созданную на основе произведений Михаила Зощенко.
«Не может быть!» я могу сто раз смотреть, даже если он будет идти каждый день. Это классика такая, что я получаю удовольствие и просто отдыхаю. Гениальный фильм, — сказал РИА Новости Аксенов в кулуарах кинофорума «Евразийский мост» в Ялте.
В списке картин, которые глава Крыма назвал своими любимыми, также комедии Гайдая «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию» и картина Александра Серого «Джентльмены удачи».
Второй фестиваль «Евразийский мост» открывается в пятницу в киноконцертном комплексе «Юбилейный» Ялты и продлится по 19 сентября. Организаторами кинофорума выступает правительство Крыма, кинорежиссер Никита Михалков и сценарист Виктор Мережко.