Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: появилась реакция Совета Европы на отказ России платить
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
Поклонская отреагировала на предложение выдвинуться в президенты
В ЛНР отреагировали на отказ от гуманитарной поддержки Донбасса
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
"Брак был особенный": муж о расставании с Блёданс
"Отец советует быть скромнее": Казанова о свадьбе
Почему мой парень не против, что я выкладываю откровенные фото
В моду вошли кожаные чапсы (фото)
"Ночной кошмар для пилотов": СМИ о российских С-400
В ВКС России поступят «Суперграчи» - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
8В Индии простились с Ганешей
21:52 (мск), источник: РИА Новости

Сергей Аксенов назвал свой любимый фильм

ЯЛТА, 15 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал своим любимым фильмом комедию Леонида Гайдая «Не может быть!», созданную на основе произведений Михаила Зощенко.

Источник: РИА "Новости"

«Не может быть!» я могу сто раз смотреть, даже если он будет идти каждый день. Это классика такая, что я получаю удовольствие и просто отдыхаю. Гениальный фильм, — сказал РИА Новости Аксенов в кулуарах кинофорума «Евразийский мост» в Ялте.

В списке картин, которые глава Крыма назвал своими любимыми, также комедии Гайдая «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию» и картина Александра Серого «Джентльмены удачи».

Второй фестиваль «Евразийский мост» открывается в пятницу в киноконцертном комплексе «Юбилейный» Ялты и продлится по 19 сентября. Организаторами кинофорума выступает правительство Крыма, кинорежиссер Никита Михалков и сценарист Виктор Мережко.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Журналист из Италии: Крым выглядит так, как будто никогда не был Украиной
На границе с Крымом застрелился украинский солдат
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Центробанк утвердил план своего участия в санации «Открытия»
Киев заявил об отказе Siemens в поставках оборудования из-за РФ
Эксперт назвал последствия введения НДС для online-магазинов
Трамп: Нужно отключить интернет для борьбы с терроризмом
WADA раскритиковало инициативу об отстранении России от ОИ
Зонд Cassini завершил свою миссию
Спорт
МОК поддержал Россию Комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида и Денниса Освальда, которые занимаются расследованием темы российского допинга, впервые представили свои доклады
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
В Москве дорожает аренда квартир
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь