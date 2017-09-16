Американский актер Гарри Дин Стэнтон скончался в возрасте 91 года
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Американский актер Гарри Дин Стэнтон скончался в возрасте 91 года, сообщает профильное издание Hollywood Reporter. Вышедший летом на экраны новый сезон «Твин Пикс» стал его последней работой.
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