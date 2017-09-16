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02:58 (мск), источник: РИА Новости

Американский актер Гарри Дин Стэнтон скончался в возрасте 91 года

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Американский актер Гарри Дин Стэнтон скончался в возрасте 91 года, сообщает профильное издание Hollywood Reporter. Вышедший летом на экраны новый сезон «Твин Пикс» стал его последней работой.

Источник: AP 2017

Как рассказал изданию агент актера Джон Келии, Стэнтон умер естественной смертью во второй половине в пятницу дня в больнице в Лос-Анджелесе.

Стэнтон сыграл в таких фильмах, как «Побег из Нью-Йорка», «Девушка в розовом», «Зеленая миля» и «Твин Пикс».

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