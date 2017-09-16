Умер сыгравший в фильме «Чужой» американский актер

Источник: AP 2017

Американский актер Гарри Дин Стэнтон, который проработал в кино более 60 лет, умер на 92-м году жизни в госпитале Cedars Sinai в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его агента.

Стэнтон сыграл механика Брэтта в «Чужом» Ридли Скотта, исполнил главную роль в картине «Париж, Техас», сыграл апостола Павла в фильме «Последнее искушение Христа» режиссера Мартина Скорсезе.

Гарри Дин Стэнтон родился 14 июля в 1926 году в Вест Ирвин в Кентукки. Он участвовал во Второй мировой войне, служил в Военно-морских силах США. Актерской работой заинтересовался во время учебы в Университете Кентукки.