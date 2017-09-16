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10:10 (мск), источник: РБК

Умер сыгравший в фильме «Чужой» американский актер

В США на 92-м году жизни умер актер Гарри Дин Стэнтон, сыгравший в фильмах «Чужой» и «Париж, Техас». Одной из последних его работ была роль Карла Родда в новом сезоне сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча.

Источник: AP 2017

Американский актер Гарри Дин Стэнтон, который проработал в кино более 60 лет, умер на 92-м году жизни в госпитале Cedars Sinai в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его агента.

Стэнтон сыграл механика Брэтта в «Чужом» Ридли Скотта, исполнил главную роль в картине «Париж, Техас», сыграл апостола Павла в фильме «Последнее искушение Христа» режиссера Мартина Скорсезе.

Он также появился в приквеле «Твин-Пикс: Сквозь огонь», фильме «Красный рассвет», кинокартине «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», в фильме «Зеленая миля». Последней работой для телевидения для Стэнтона стала роль Карла Родда в пяти эпизодах нового сезона сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча.

Гарри Дин Стэнтон родился 14 июля в 1926 году в Вест Ирвин в Кентукки. Он участвовал во Второй мировой войне, служил в Военно-морских силах США. Актерской работой заинтересовался во время учебы в Университете Кентукки.

Свою карьеру в кино начал с фильма Приключения Гекльберри Финна в 1960 году. Снимался в американских телешоу в 1960-х. ​

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